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فى حملات بالقاهرة والجيزة

صور.. "حماية المستهلك" يضبط أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:28 م
صور.. "حماية المستهلك" يضبط أدوية وسلع غذائية منتهية الصلاحية سلع منتهية الصلاحية
كتب مدحت وهبة

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أعلن اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الحملات بمحافظتى القاهرة والجيزة أسفرت عن ضبط 200 كرتونة سجائر مهربة ومجهولة المصدر كما تم ضبط مركز تجميل به سلع مجهوله المصدر وبدون بيانات  " عبوات كريم –  زجاجات بلسم – كولاجين للشعر – غسول للوجه "وايضاً  تم ضبط منتجات مسامير تثبيت الخرسانات المسلحة مقلدة ، كما تم ضبط شركة بمنطقة المعادى تقوم بتقليد ملابس مدرسية بخامات رديئة ، وتضع عليها علامة مدرسة خاصة دون الحصول على الموافقة وتم التحفظ على المنتجات والزى المقلد.

 

وقال عبد المعطى ، فى بيان اليوم، إن هذه الحملات تأتى فى إطار المتابعة المستمرة للجهاز وتفعيل منظومة الرقابة والمتابعة الدقيقة لإجراءات الاصلاح الاقتصادى ضمن استراتيجية الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن ضبط الأسواق واتخاذ كافه الإجراءات الكفيلة بحماية ومواجهة الاحتكار،  وتنفيذًا لبرنامج الحكومة الذى أعلنه  الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق ومواجهة أية ممارسات سلبيه ضارة بحقوق المستهلكين  وما وجه به  وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن التنسيق بين جهاز حماية المستهلك والأجهزة المعنية فى هذا الشأن.

وأضاف عبد المعطى، أنه تم ضبط إجمالى 619 صنف مختلف من عبوات أدوية وأعشاب ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية داخل مراكز علاج طبيعي وصيدليات و عيادات غير مرخص لها بمحافظه كفر الشيخ ، وفى محافظات الفيوم وبنى سويف وشرم الشيخ فقد استهدفت الحملات الرقابية المحال التجارية مما أسفر عن تحرير عدد 70 محضر عدم اعلان عن الأسعار ، وأيضاً تم تحرير محاضر لتجميع 26 شيكارة دقيق بلدى وتجميع أعلاف مجهوله المصدر.

وأشار عبد المعطى، إلى أنه تم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة، قائلاً:"الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية وأنه يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية بوزارة التموين والأجهزة الرقابية المختصة كما  أن حملات الجهاز بكافة فروعة الإقليمية من خلال سيارات الضبطية القضائية مستمرة بالأسواق والمناطق التجارية المختلفة ومواقف نقل الركاب لضبط الأسواق وتفعيل إجراءات الرقابة فضلاً عن إجراءات التوعية لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وعلى جانب آخر وجه رئيس الجهاز رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط  القانونية وتقديم السلع والخدمات  للمواطنين بجودة عاليه والامتناع عن أى ممارسات سلبيه تضر المستهلك، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين عبر اليات التواصل المختلفه من خلال الخط الساخن 19588 او من خلال رقم الواتس اب ( المواطن رقيب ) 01281661880  أو الموقع الالكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg او عبر التطبيق  الالكترونى المتاح علي متجر الهواتف الذكيه Google play.

 

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حماية المستهلك

سلع منتهية الصلاحية

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