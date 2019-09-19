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صور.. إنهاء الأعمال الخرسانية بأول كليتين لفرع جامعة جنوب الوادى فى الغردقة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:41 م
صور.. إنهاء الأعمال الخرسانية بأول كليتين لفرع جامعة جنوب الوادى فى الغردقة الانتهاء من الأعمال الخرسانية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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انتهت شركة المقاولات التى تقوم بعملية الإنشاءات بمبانى أول كليتين لفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر، من الاعمال الخرسانية والبدء فى التطيبات الداخلية للمبانى.

 

وأعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، فى بيان لها، ان المبانى المقامة لفرع جامعة جنوب الوادى بالبحر الأحمر، لكليتى السياحة والفنادق، والألسن، حيث إن الأعمال تجرى بها على قدم وساق.

 

وأكدت محافظة البحر الأحمر، أن تم تخصيص مساحة 500 فدان لإقامة فرع الجامعة شمال مدينة الغردقة، كما تم اختيار الكليات الجديدة التى يتم البدء بها بالإضافة إلى باقى الكليات لتتناسب مع متطلبات المحافظة.

 

وجاء اختيار تلك الكليات لتساهم فى خدمة القطاع السياحى والفندقى والتعدينى والبترولى والقطاع البحرى والسمكى والطاقة الجديدة والمتجددة وهى أبرز المجالات التى تميز المحافظة عن غيرها.

 

وينتظر أهالى مدينة الغردقة، افتتاح تلك الكليات فى اسرع وقت ممكن، تخفيفا على اولادهم من جهد السفر لخارج المحافظة التى لا توجد بها سوى كليه واحدة وهى كلية التربية التابعة لجامعة جنوب الوادي، شمال مدينة الغردقة.

 

الانتهاء من الأعمال الخرسانية 2
الانتهاء من الأعمال الخرسانية 2

 

الانتهاء من الأعمال الخرسانية
الانتهاء من الأعمال الخرسانية

 

جانب من الأعمال الإنشائية
جانب من الأعمال الإنشائية

 

مباني كليات الجامعة فرع الغردقة
مباني كليات الجامعة فرع الغردقة

 


البحر الاحمر

الغردقة

جامعة حنوب الوادي

كليات الغردقة

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