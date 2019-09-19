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رايحين المدرسة.. إزاى تقوى مناعة طفلك فى الشتاء؟

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:00 ص
رايحين المدرسة.. إزاى تقوى مناعة طفلك فى الشتاء؟ مناعة الطفل
كتبت فاطمة خليل

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مع دخول فصل الشتاء ودخول الأطفال المدرسة، تزداد معدلات إصابة الأطفال بنزلات البرد والأنفلونزا، خاصة أن الأطفال معرضون للمرض بشكل أكبر، فى هذا التقرير نقدم مجموعة نصائح حول تقوية مناعة الأطفال فى فصل الشتاء، وفقاً لموقع kidscountryinc.

الشتاء
الشتاء

1- أطعمة ومشروبات تقوى المناعة

كلما كان نظام المناعة لدى طفلك أقوى في موسم البرد والإنفلونزا، كان ذلك أفضل، ومن أفضل الطرق لتعزيز الجهاز المناعي فى الشتاء الأطعمة والمشروبات الغنية بالفيتامينات والمغذيات، لذا حاول أن تدمج الأطعمة التالية في نظام طفلك الغذائي هذا الشتاء:

-لحم البقر - يحتوي على الزنك، وهو أمر حيوي في إنتاج خلايا الدم البيضاء التي يستخدمها جهاز المناعة لتدمير البكتيريا.

- الفواكه التي تحتوي على فيتامين (C) – مثل: البرتقال والرمان والفراولة والتوت.

- الثوم - يحتوي على الأليسين، وهو مركب يحارب البكتيريا والعدوى.

-الزبادي الذي يحتوي على البروبيوتيك- وهى بكتيريا مفيدة تحافظ على الجهاز الهضمي خاليًا من الجراثيم المسببة للأمراض.

2- الحد من تناول السكر للأطفال

يجب الابتعاد عن الوجبات الخفيفة السكرية التي يمكن أن تلحق الضرر بجسم الطفل، زيادة استهلاك السكر لا يؤدي فقط إلى إضعاف الجهاز المناعي، ولكنه يسبب أيضًا التهابًا فيه، نتيجة لذلك، فإن الأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر  تزداد فرص إصابتهم بالبرد والأنفلونزا.

3-ترطيب الجسم

شرب الماء ضرورى فى فصل الشتاء، حيث يحتاج إليه جسمك من أجل مكافحة العدوى والمرض، لا ينقل الماء المواد المغذية إلى الخلايا فحسب، بل يطرد السموم خارج الجسم، وبالتالي، يزيد الجفاف من خطر إصابة الطفل بالمرض.

4-النوم لفترة كافية

النوم ضروري لجهاز المناعة الصحي ، فهو يسمح للجسم بالشفاء وإصلاح نفسه بنفسه.

5-تغيير فرشاة أسنان أطفالك

واحدة من أكثر الأسطح القذرة في منزلك هي فرشاة أسنان طفلك، فالجراثيم غالبًا ما تختبئ في شعيرات الفرشاة، ما يؤدي إلى الالتهابات والأمراض.

6-تعليم الأطفال غسل أيديهم

الأيدي تنقل الجراثيم، وبالتالي فإن غسل اليدين و نظافة الجسم تقلل الإصابة بالمرض أو العدوى في فصل الشتاء.

 


تقوية مناعة الطفل

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