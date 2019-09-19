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رئيس "اقتصادية قناة السويس": أنفاق بورسعيد تساهم بتنمية سيناء وخلق فرص عمل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:25 ص
رئيس "اقتصادية قناة السويس": أنفاق بورسعيد تساهم بتنمية سيناء وخلق فرص عمل المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
بورسعيد - السيد فلاح

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قال المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أنفاق بورسعيد الجديدة حلم طال انتظاره وتحقق بسواعد مصرية، وهو يمثل بداية حقيقية للإعمار حيث يعد مشروعا حيويا سيساهم جدياً فى جذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية وتنمية سيناء من خلال تسهيل عملية العبور وتقليل المسافات بين مدن القناة وسيناء، مشيرا إلى سهولة الانتقال من الأنفاق للأرصفة الجديدة والمنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد الجديدة خلال 5 دقائق فقط.

 

وأضاف "زكي" خلال لقائه بالعاملين بالقطاع الشمالى للمنطقة الاقتصادية، أن أنفاق بورسعيد ستعمل على خلق فرص عمل كبيرة لأبناء سيناء حيث تقطع السيارة أقل من 15 دقيقة زمناً لعبور النفق ويستوعب النفق الواحد 2000 سيارة فى الساعة.

 

 وأثنى رئيس الهيئة الاقتصادية على القائمين بالمشروع الذى نفذه 6000 عامل ومهندس مصرى واصفاً إياهم بـ"مصريين بدرجة مقاتلين"، موجهاً الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمى المهندس هانى عازر.

 

وأضاف المهندس يحيى زكى رئيس الهيئة، أن منطقة شرق بورسعيد يتم استكمال تحسين التربة بعد الانتهاء من أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5000 م والتعاقد مع عدد من الشركات المحلية والعالمية لتشغيل بعض أرصفة الميناء كما هو مخطط لها ومن المقرر أن يصبح الميناء بعد انتهاء عمليات التطوير واحداً من أكبر الموانئ المحورية فى العالم فى مجال تجارة الحاويات والشحن والتفريغ، خاصة أن الميناء يتفرد بعدد من المزايا مثل موقعة المحورى واستيعابه للسفن العملاقة ذات الغواطس العميقة.

 

وأضاف المهندس يحيى زكى ، أنه تم الانتهاء من نسبة كبيرة من البنية التحتية فى المنطقة، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية واللوجستية فى شرق بورسعيد تستفيد كثيراً من أنفاق بورسعيد ومن شبكة الطرق التى نفذت من خلال الشركات المصرية وتحت إشراف الهيئة الهندسية القوات المسلحة، حيث تعد الأنفاق أحد نقاط القوة وأحد عوامل الجذب للمنطقة الاقتصادية التى نركز عليها فى المفاوضات مع المستثمرين، لأهمية شبكة الطرق والمحاور الخاصة بالانتقال من المنطقة للمشروعات المقامة للمستثمر.

 

- المهندس يحيى زكى فى أنفاق بورسعيد
 المهندس يحيى زكى فى أنفاق بورسعيد

 

- أنفاق بورسعيد
 أنفاق بورسعيد

 


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