جونسون وترامب يتفقان على "رد موحد" بعد استهداف منشأتين نفطيتين سعوديتين

لندن (أ ش أ)

بحث رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى مكالمة هاتفية الحاجة إلى "رد دبلوماسى موحد" على الهجمات الأخيرة التى استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين.

وأفاد مكتب رئيس وزراء بريطانيا -وفق ما أوردته صحيفة (ديلى ميرور) البريطانية اليوم الخميس- بأن الزعيمين تحدثا هاتفيا لمناقشة الأزمة.

وقال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطانى إن الزعيمين أدانا هذه الهجمات وبحثا الحاجة إلى وجو رد دبلوماسى موحد من شركاء دوليين.

وأضاف أن "جونسون وترامب تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الزعيمين "أكدا مجددا على قيمة الشراكة الخاصة فى معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

وكان الرئيس دونالد ترامب، قد صرح فى وقت سابق، بأن لدى الولايات المتحدة القوة الكافية للقيام بما يتوجب عليها تجاه إيران، معلنا عن فرض عقوبات مشددة أخرى على إيران.

يذكر أن المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركى المالكي، قد أعلن فى وقت سابق، أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين فى السعودية عبر وكلائها فى اليمن، كاشفا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران، مشددا على قدرة المملكة العربية السعودية على الدفاع عن بنيتها التحتية.