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تعرف على خطة محافظات شمال سيناء والشرقية وكفر الشيخ للعام الدراسى الجديد

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:11 م
تعرف على خطة محافظات شمال سيناء والشرقية وكفر الشيخ للعام الدراسى الجديد قيادات مديريه التربيه والتعليم بشمال سيناء
المحافظات - إيمان مهنى - محمد سليمان - محمد حسين

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أعلنت مديريات التربية والتعليم بمحافظات شمال سيناء والشرقية وكفر الشيخ ، خطتها النهائية للعام الدراسى الحالى سواء فيما يتعلق بتدريب المدرسين واختيار القيادات أو تشغيل المدارس الجديدة.

ففى شمال سيناء أعلنت مديرية التربية والتعليم،اختتام أعمال لجنة اختيار القيادات لتقييم الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم،برئاسة حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال مدير عام المديرية .

وأوضحت المديرية فى بيان  لها أن اللجنة عقدت جلسات عمل متواصلة بمديرية التربية والتعليم، وضمنت سيد محمود عطية مدير إدارة التنظيم والإدارة، والدكتور كمال عبد الوهاب عميد كلية التربية،وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وتم بحث الطلبات التى تخلفت عن الموعد الأصلى  لاختيار بعض القيادات لشغل بعض الوظائف الخالية وهى وكيل إدارة - موجه عام - موجه أول - مدير مدرسة ثانوى - إعدادى - تجريبى ، وموجه إعدادى  - موجه ثانوى. 

وأشارت المديرية إلى أن عدد المتقدمين لهذه الوظائف بحسب تصنيفها هم مدير مدرسة ابتدائى 3،ووكيل مدرسة ابتدائية 3،ومدير مدرسة الإعدادى 1،ووكيل مدرسة إعدادى 5،وموجه إعدادى 2،ومدير مدرسة ثانوى 1،ووكيل مدرسة ثانوى1، ومدير مدرسة ثانوى رسمية لغات1،وللوظائف  الإشرافية - وكيل إدارة ( 2 )، وموجه عام 2،وموجه أول 10.

وكان حسين سلامة عرادة،وكيل تعليم شمال سيناء،طالب المعلمين بصقل مهاراتهم ومواكبة تطورات العصر التقنية لأجل تسهيل مهمتهم التعليمية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمدرسة عائشة أم المؤمنين بالعريش ،كما تفقد وكيل تعليم شمال سيناء فصول الصف الأول والثانى الإبتدائى ومرحلتى رياض الأطفال بالمدرسة،وأطمئن على انتظام سير الدراسة، وعقد اجتماعا مع إدارة المدرسة وذلك بحضور لجنة المتابعة بديوان عام المديرية، خلاله اكد على جميع العاملين بالمدرسة مواكبة التطور التكنولوجى من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

وتفقد حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم فصول الحاسب الالى والصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال بمدرسة الزهور الخاصة بالعريش ، وقام  بجولة سريعة بالمدرسة.

وتابع  الدراسة بمدرسة الشهيدة ندى أحمد خميس( مدرسة الزهور للتعليم الأساسى سابقا) ووجه بالإلتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة ومتابعة تسليم الكتب المدرسية أول بأول على التلاميذ مع إرسال مندوب للمخازن بإدارة العريش التعليميه يوميالإحضار الكتب الدراسية الغير متوفرة بالمدرسة وتسليمها للتلاميذ حتى لا يحدث اى عجز يؤثر على العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تابع أعمال الصيانة فى مدرسة الريسة الرسمية للغات استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتغيير شبكة المياه القديمة بالمدرسة بحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة التجريبيات .

كما افتتح وكيل تعليم شمال سيناء ورشة عمل  حول "معوقات التدريب"، بمركز التدريب التخصصى بمصادر التعلم بالعريش.

ومن جانب آخر أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28  مدرسة بنطاق دائرة المحافظة والتي توفر عدد 523 فصل دراسي جديد وبتكلفة إجمالية تبلغ 206 مليون و 200 ألف جنيه.

وأكد المحافظ في بيان،أن التعليم أهم ركائز التنمية والتقدم في المجتمعات وأن الدولة لا تألوا جهداً لتنمية المنظومة التعليمية من خلال تطوير المناهج التعليمية وطرق التدريس واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بالمدارس و تدريب و تأهيل المعلمين عليها ، بالإضافةإلى بناء المدارس الجديدة وتطوير مدارس قائمة بالفعل للتغلب على الكثافة الطلابية في الفصول. مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بإقامة المدارس بالمناطق الأكثرإحتياجاً بنطاق المحافظة.
 
وأوضح محافظ الشرقية أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطويرعدد 108 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة لتوفرعدد 2208 فصل دراسي جديد وبتكلفة مالية تبلغ 935 مليون جنيه ، بالإضافة إلي تنفيذ أعمال الصيانة لعدد 41 مدرسة بتكلفة تبلغ 45 مليون و500 ألف جنيه،مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تحسين الخدمة التعليمية وإزالة أي معوقات تواجه إنشاء مدارس جديدة أو إقامة توسعات داخل مدارس قائمة بالفعل.
 
ومن جانبها انتهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ من الاستعدادات لبدء العام الدراسي بالمدارس التي تعمل نظام الفترتين "الابتدائية والإعدادية"ومدارس التعليم الفني ،ومدرستين بالتعليم الثانوي العام ، يوم السبت المقبل ،في حين انتهت كل المدارس من الاستعدادات لبدء الدراسة بها يوم الأحد المقبل.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك ،وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، ستبدأ الدراسة يوم السبت المقبل ،في292 مدرسة ،منهم 85 مدرسة تعليم فني"18مدرسة تعليم صناعي،و8مدارس تعليم زراعي،و26 مدرسة تعليم تجاري،و3مدرسة تعليم فندقي،و20مدرسة تعليم فني مهني"، يدرس بهم 85ألف طالب، كما تبدأ الدراسة في 76مدرسة اعددية ،ومدرستين ثانويتين بدسوق وقلين ،كما ستبدأ الدراسة ب 131 مدرسة ابتدائية.

وأضافت وكيل الوزارة،وستبدأ الدراسة بكل المدارس ب 13 إدارية تعليمية يوم الأحد المقبل ،مؤكدة أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدرس بالإدارات التعليمية ، بالإضافة لزياراتها المفاجئة للمدارس ،ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.

وقالت وكيل الوزارة ،سيشهد العام الدراسي، تطبيق نظام التعليم المزدوج،في 3 مدارس، كما ستشهد 5مدارس بالتعليم الفني تطبيق نظام الجدريات،وهو نظام لتطوير التعليم الفني ليحاكي الواقع على الطبيعة في العمل وتحديث المناهج ،وهي المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ ،ومدرسة سيدي سالم الصناعية للبنين ، ودسوق الصناعية للبنات، بالتعليم الصناعي ،وبالتعليم التجاري مدرسة سيدي سالم التجارية بنات ، والحامول التجارية بنات ،وبالتعليم الزرعي ، مدرسة كون دميس الزراعية، وفوه الزراعية.

 

 


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