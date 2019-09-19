تعرف على خطة محافظات شمال سيناء والشرقية وكفر الشيخ للعام الدراسى الجديد

ففى شمال سيناء أعلنت مديرية التربية والتعليم،اختتام أعمال لجنة اختيار القيادات لتقييم الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم،برئاسة حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم والقائم بأعمال مدير عام المديرية .

وأوضحت المديرية فى بيان لها أن اللجنة عقدت جلسات عمل متواصلة بمديرية التربية والتعليم، وضمنت سيد محمود عطية مدير إدارة التنظيم والإدارة، والدكتور كمال عبد الوهاب عميد كلية التربية،وممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفنى، ومحمد السيد مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية، وتم بحث الطلبات التى تخلفت عن الموعد الأصلى لاختيار بعض القيادات لشغل بعض الوظائف الخالية وهى وكيل إدارة - موجه عام - موجه أول - مدير مدرسة ثانوى - إعدادى - تجريبى ، وموجه إعدادى - موجه ثانوى.

وأشارت المديرية إلى أن عدد المتقدمين لهذه الوظائف بحسب تصنيفها هم مدير مدرسة ابتدائى 3،ووكيل مدرسة ابتدائية 3،ومدير مدرسة الإعدادى 1،ووكيل مدرسة إعدادى 5،وموجه إعدادى 2،ومدير مدرسة ثانوى 1،ووكيل مدرسة ثانوى1، ومدير مدرسة ثانوى رسمية لغات1،وللوظائف الإشرافية - وكيل إدارة ( 2 )، وموجه عام 2،وموجه أول 10.

وكان حسين سلامة عرادة،وكيل تعليم شمال سيناء،طالب المعلمين بصقل مهاراتهم ومواكبة تطورات العصر التقنية لأجل تسهيل مهمتهم التعليمية ، جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمدرسة عائشة أم المؤمنين بالعريش ،كما تفقد وكيل تعليم شمال سيناء فصول الصف الأول والثانى الإبتدائى ومرحلتى رياض الأطفال بالمدرسة،وأطمئن على انتظام سير الدراسة، وعقد اجتماعا مع إدارة المدرسة وذلك بحضور لجنة المتابعة بديوان عام المديرية، خلاله اكد على جميع العاملين بالمدرسة مواكبة التطور التكنولوجى من أجل النهوض بالعملية التعليمية.

وتفقد حسين سلامة عراده وكيل مديرية التربية والتعليم فصول الحاسب الالى والصف الأول الإبتدائى ورياض الأطفال بمدرسة الزهور الخاصة بالعريش ، وقام بجولة سريعة بالمدرسة.

وتابع الدراسة بمدرسة الشهيدة ندى أحمد خميس( مدرسة الزهور للتعليم الأساسى سابقا) ووجه بالإلتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة ومتابعة تسليم الكتب المدرسية أول بأول على التلاميذ مع إرسال مندوب للمخازن بإدارة العريش التعليميه يوميالإحضار الكتب الدراسية الغير متوفرة بالمدرسة وتسليمها للتلاميذ حتى لا يحدث اى عجز يؤثر على العملية التعليمية بالمدرسة.

كما تابع أعمال الصيانة فى مدرسة الريسة الرسمية للغات استعدادا للعام الدراسى الجديد، وتغيير شبكة المياه القديمة بالمدرسة بحضور محمد عبد الله العلاقمى مدير إدارة التجريبيات .

كما افتتح وكيل تعليم شمال سيناء ورشة عمل حول "معوقات التدريب"، بمركز التدريب التخصصى بمصادر التعلم بالعريش.

ومن جانب آخر أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،الانتهاء من إنشاء وتطوير وتجهيز 28 مدرسة بنطاق دائرة المحافظة والتي توفر عدد 523 فصل دراسي جديد وبتكلفة إجمالية تبلغ 206 مليون و 200 ألف جنيه.