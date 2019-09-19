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تطوير كبسولة للقتل الرحيم لحالات الموت الطوعى أو الانتحار

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:28 م
تطوير كبسولة للقتل الرحيم لحالات الموت الطوعى أو الانتحار الكبسولة
كتب محمد جمال

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تم تقديم اختراع غيرعادى، فى أحد المعارض المخصصة للجنازة  فى أمستردام، وهو عبارة عن كبسولة للقتل الرحيم، حسبما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية، حيث يتم وضع الشخص بداخلها وهو بوضعية الاستلقاء ويتم غلقها بإحكام، ومن ثم يتم ملؤها بغاز اليتروجين مما يؤدى إلى نوم الشخص ومن ثم وفاته.

ويأمل مطور الكبسولة أن يكون هناك طلب كبير عليها فى السوق.

القتل الرحيم هو مصطلح يستخدم لحالات الموت الطوعى أو فى حالات الانتحار. وقد تم استخدام هذا المصطلح لأول مرة من قبل الفيلسوف فرنسيس بيكون فى القرن السادس عشر، حيث يكون الشخص غير قادر على تحمل المعاناة أو مصاب بمرض مزمن وعلى أثرها يتم إعطاؤه حقنة يموت بعدها.

فى ألمانيا النازية، حصل القتل الرحيم على معنى مختلف، استند هذا المصطلح إلى القول بأن الأمة قد تم تطهيرها من أشخاص "معيبين"، بما فى ذلك الغجر واليهود والأشخاص المجانين والأشخاص ذوى الإعاقات وحتى الجنود المعاقين.

كبسولة القتل الرحيم

ويُنظر إلى القتل الرحيم الحديث على أنه موت خفيف لشخص مصاب بمرض عضال. ومع ذلك، فى معظم بلدان العالم، بما فى ذلك لأسباب دينية، يحظر القتل الرحيم.

لكن ليس فى كل مكان. على سبيل المثال، فى سويسرا، يُسمح بالقتل الرحيم للأشخاص المصابين بأمراض عقلية. كما تم تقنينه فى بعض ولايات الولايات المتحدة الأمريكية وفى كندا. ويشار إلى أن الموت الرحيم كان مسموح به فى هولندا وفى بلجيكا فى عام 2002.


كبسولة

القتل الرحيم

الانتحار

الموت الرحيم

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