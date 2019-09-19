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تشترى ولا تبيع بالبورصة المصرية.. رئيس جمعية المحللين الفنيين يجيب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:00 ص
تشترى ولا تبيع بالبورصة المصرية.. رئيس جمعية المحللين الفنيين يجيب البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قال أحمد شحاتة، رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة المصرية مرت بأعنف مستوى تصحيح لتتراجع من مستوى 18400 نقطة، وهو أعلى مستوى تاريخى لها فى 29 إبريل عام 2018 إلى 12000 نقطة بنهاية العام الماضى، ولذا كان من الطبيعى أن تعاود الصعود مرة أخرى إلى مستوى 15300 نقطة بنهاية فبراير الماضى، ثم مرت بحركة عرضية بين مستوى 15300 نقطة حد أعلى و13000 نقطة حد أدنى.
 
وأضاف شحاتة، لـ"اليوم السابع"، أنه من الطبيعى أن يتأثر المتعاملين بالبورصة بأى خبر إيجابى عند تراجع البورصة بشكل كبير، والعكس يتأثرون بأى خبر سلبى عند ارتفاعها، ولذا ينصح "شحاتة" المتعاملين بالشراء عند الانخفاض العنيف للبورصة، والبيع فى الأخبار الجيدة والصعود الجيد لسوق المال لاستغلال حالة التحرك العرضى.
 
 

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