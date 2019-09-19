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تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم فودافون قطر

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:13 م
تراجع بورصة قطر بختام التعاملات بضغوط هبوط سهم فودافون قطر بورصة قطر
كتب هانى الحوتى

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تراجعت بورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.26% خاسرة 27.53 نقطة، لتغلق عند مستوى 10512.06 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات ببورصة قطر على 192.3 مليون سهم بقيمة 850.3 مليون ريال قطرى عبر 10.5 ألف صفقة، وارتفع 13 سهما، وانخفض 31 سهما، واستقرت 3 أسهم.
 
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 5.24%، بضغوط هبوط سهم فودافون قطر بنسبة 2.42%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.22%، تلاه قطاعى البضائع والخدمات الاستهلاكية والنقل بنسبة 0.65%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 2.57%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.29%.
 
وفى سياق متصل أعلنت شركة زاد القابضة، عن تلقيها موافقة هيئة قطر للأسواق المالية على إدراج الأسهم التى تم إصدارها من زاد مقابل الاستحواذ على شركة ميدا للمشاريع بالإضافة إلى الأسهم المجانية الصادرة لها بناءً على قرار الجمعية العمومية المنعقدة فى 28 مارس 2018، وذلك فى إطار التزام الشركة الدائم بمتطلبات الافصاح حسب القوانين والتشريعات السارية.
 
والشركة ستقوم باللازم نحو إتمام الإجراءات القانونية بموجب موافقة هيئة قطر للأسواق المالية وإدراج الأسهم لدى بورصة قطر.
 

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