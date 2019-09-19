تخريج 166 متدربا من العاملين فى المحليات بمركز التنمية المحلية بسقارة

كتب على عبد الرحمن

احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة بتخريج 166 متدربا أنهوا تدريبهم على 3 برامج أخرى هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات المناطق الصناعية وتنمية مهارات العاملين والمتميزين بإدارات تنفيذ احكام مخالفات المبانى وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات السياحة.

وذكر بيان لوزارة التنمية المحلية اليوم الخميس، أنه تم عرض نتائج هذه الدورات على الوزير وما انتهت إليه من توصيات حيث وجه سيادته باتخاذ الإجراءات لتنفيذها بالمحافظات.

وكانت وزارة التنمية المحلية، قد أعلنت الخطة التدريبية للعام 2019/ 2020 لمركز التنمية المحلية بسقارة والتى بدأت بتنفيذ 4 دورات تدريبية هى تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم فى مجال أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب وخدمة المواطنين ومراكز المعلومات بالمحافظات.

وأكدت الوزارة أن الخطة تتضمن تنفيذ 123 دورة تدريبية خلال 10 أشهر تستهدف بها حوالى 6469 متدرب، وتم التركيز فيها على مزيد من التعاون مع الدول الإفريقية فى مجال التدريب حيث تضمنت لأول مرة 10 دورات تدريبية للكوادر الإفريقية.

كما تشمل الدورات التدريبية، 50 دورة جديدة تماماً عن المحتوى الرئيسى للمركز و11 دورة فى اللغة و4 ورش عمل مجمعة بحضور كل عناصر منظومة التدريب بالمحافظات لافتاً إلى أن عدد المرشحين للاختبارات التى تسبق بعض الدورات بلغ 2160 مرشح لـ 7 دورات.