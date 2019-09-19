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انطلاق احتفالات اليوم الوطنى فى السعودية وحتى الاثنين المقبل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:03 م
انطلاق احتفالات اليوم الوطنى فى السعودية وحتى الاثنين المقبل احتفالية السعودية باليوم الوطنى- صورة أرشيفية
كتبت - هناء أبو العز

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، والمشرفة على مراسم "اليوم الوطني" أن احتفالات الهمة ستنطلق من اليوم الخميس وتستمر إلى الاثنين 23 سبتمبر من الساعة 3 إلى 11 مساء، عبر بوابات صممت لتحاكى بوابات قصر"المصمك" الذى يحمل رمزية نوعية للمملكة السعودية.
 
وتتواجد احتفالات الهمة فى موقعين بكل من الرياض وجدة، فيما ستكون فى موقع واحد ببقية مناطق المملكة، حيث سيحظى الزائر للفعالية بمجموعة متنوعة وفريدة من الأنشطة التى تعكس وحدة السعودية وتلاحم الشعب بقيادته.
 
وستشتمل احتفالات الهمة على العديد من العناصر، تبدأ بـ"وحدة وطن" التي تتدرج ملامح السعودية،  من خلالها فى أبراج تحكي بعناية تاريخ مناطقها بسبع لوحات، ابتداء من مبانيها وتضاريسها إلى رمزها والخط العربي الأصيل، ومن ثم الصناعات التي اشتهرت بها كل منطقة على حدة، إلى جانب استعراض ازدهارها قديما وحديثا، وأشهر ما كتب عنها، إضافة للمناظر الطبيعية من كل منطقة. 
 
يلى ذلك "العروض المتجولة" التى يقدمها مجموعة طويلة القامة تقدم عروض أزياء متجولة مستمدة من التراث السعودى، ثم "الفرق الشعبية" التى تقدم وصلة فنية تستعرض الفن الشعبى السعودى المتوارث لمناطق المملكة من رقصات وأشعار وأغان مثل السامرى، والعرضة، والدحة، والليوة.
 
كما ستحتضن احتفالات الهمة ورش عمل للأطفال متنوعة فى محتواها، تستعرض إنجازات المملكة وتساهم فى تعزيز روح الانتماء والولاء.
 
وفى الجانب الآخر، تم تخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، تشمل عربات طعام متنقلة، أكشاك طعام بتصميم متماثل للهوية التجارية، إضافة لاستقطاب علامات تجارية لمطاعم عالمية وفق معايير عالية الجودة والخدمة، وتوفير منطقة مخصصة للجلسات.
 
كما ستكون مواقع احتفالات الهمة الأفضل لمشاهدة الألعاب النارية التي سترتفع إلى ما يزيد على 300 متر وبواجهة لا تقل عن 150 مترا، تصاحبها موسيقى تم اختيارها من وحى المناسبة، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق.
 
     
 

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