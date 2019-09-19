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انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:13 ص
انخفاض شعبية رئيس كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن
سول (أ ش أ)

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أظهر استطلاع حديث للرأى، اليوم الخميس، انخفاض نسبة التأييد لأداء الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن إلى أدنى مستوى لها منذ تنصيبه، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

ووفقا لنتائج استطلاع الرأى الذى أجرته وكالة "ريال متر" على 2,007 من البالغين في جميع أرجاء البلاد في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجارى، سجلت الآراء الإيجابية حول أداء مون 43.8% بتراجع قدره 3.4 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وبالتالي، فإن شعبية مون سجلت أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ تنصيبه. وارتفعت الآراء السلبية حول أداء مون بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 53%، مسجلة أدنى مستوى لها منذ تنصيبه.

وقالت "ريال متر" إن انخفاض نسبة التأييد لأداء الرئيس الكورى الجنوبى يرجع إلى انتشار التقارير الصحفية حول تحقيق النيابة العامة في مزاعم الفساد المحيطة بأسرة وزير العدل الجديد جو كوك.

 


كوريا الجنوبيه

رئيس كوريا الجنوبيه

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سول

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