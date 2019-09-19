الكهرباء توقع عقدا لتوسيع محطة البلاط بتكلفة 80 مليون جنيه

وأوضحت مشالى فى بيان لها أن حجم الأعمال يتضمن (2) ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك.ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق ، وعدد (2) خلية ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدى، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة (شرق العوينات ) والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 80 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل ضمن المشرعات الإستراتيجية ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (8) شهور+ شهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر فى 29/8/2019 .