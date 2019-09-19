سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:00 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء توقع عقدا لتوسيع محطة البلاط بتكلفة 80 مليون جنيه

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:32 ص
الكهرباء توقع عقدا لتوسيع محطة البلاط بتكلفة 80 مليون جنيه المهندسة صباح مشالى رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وقعت صباح اليوم الخميس، المهندسة صباح مشالى، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع شركة ABB  العقد رقم (26/2018/2019 ) لتنفيذ مشروع توسيع محطة محولات بلاط جهد 220/66/33/11 ك.ف.

وأوضحت مشالى فى بيان لها أن حجم الأعمال يتضمن (2) ممانع سعة 25 م. فار جهد 220 ك.ف ومهمات نقط التعادل ومهمات إطفاء الحريق ، وعدد (2) خلية ممانع جهد 220 ك.ف من النوع التقليدى، ومهمات الوقاية ومهمات الاتصالات الخاصة لمحطة محولات بلاط والمحطة المقابلة (شرق العوينات ) والأعمال المدنية الخاصة بالتوسيع.

وأضافت أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ حوالى 80 مليون جنيه مصرى ويتم التمويل ضمن المشرعات الإستراتيجية  ، وبمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (8) شهور+ شهرين سماح من تاريخ أمر الإسناد الصادر فى 29/8/2019  .

 

 

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مليار و200 مليون جنيه لتطوير شبكة الكهرباء بشركة القناة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:00 ص

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:08 ص

كهرباء شمال القاهرة: تحصيل 28 مليون جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:09 م

مرصد الكهرباء: 28 ألف 900 ميجا وات أقصى حمل بالشبكة اليوم

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:21 م

الكهرباء: الاستثمارات زادت 11 ضعفا وأنفقنا 515 مليار جنيه على المشروعات

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 09:39 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

"الجالية المصرية بالخارج": "السيسى بانى مصر الحديثة وندعمه فى كل خطواته"

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

السويدى بالسعودية: تنسيق بين اتحاد الصناعات والجهاز التنفيذى للدولة لخدمة المستثمرين

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

شركة مصر للطيران للخدمات الجوية تشارك فى معرض دبى للفنادق

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

الرقص على إيقاع الإخوان فى شارع محمد على..الجماعة والمقاول.. قصة فيلم هابط لاستغفال «عاصرى الليمون» من جديد.. عودة عصر أفلام المقاولات الساذجة بإنتاج تركى قطرى مشترك.. 900 ألف تغريدة مزيفة فى 24 ساعة

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

بدء اجتماع مجلس المحافظين فى محافظة بورسعيد برئاسة مصطفى مدبولى

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

"العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة