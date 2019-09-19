سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه بالمرج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:05 م
القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه بالمرج مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد _ سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش بالمرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

المرج

الاتجار بالمخدرات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

رسميا.. تقديم موعد مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك 60 دقيقة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة