القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه بالمرج

كتب عبد الرحمن سيد _ سليم على

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش بالمرج، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، أخطاراً مفادة ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أثناء تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته (كمية من الفودو المخدر وزنت 1,260 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول) ، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.