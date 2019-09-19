الصحة: الانتهاء من 106 آلاف و 165 عملية قسطرة قلبية بمبادرة "قوائم الانتظار"

عقدت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى اللجنة العليا لأمراض القلب تحت شعار "دقات قلبك .. ساعات حياتك" اليوم، ورشة عمل عن تطوير إجراء القساطر القلبية.

ويأتى هذا فى إطار حرص الوزارة على التطوير الدائم ومواكبة بروتوكولات العلاج الحديثة فى مجال القسطرة القلبية، ضمن مبادرة رئيس الجمهوية لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة، بمقر معهد تدريب الأطباء بالعباسية.

وأوضح الدكتور أحمد نصار، مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب، أن الوزارة شكلت لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بالمبادرة لتختص بـوضع بروتوكول لإجراء العمليات وانشاء قاعدة بيانات وتحديد أسعار الخدمة والخروج بتوصيات فعالة، إضافة إلى المتابعة المستمرة، لافتا إلى أن هذه الورشة عقدت لتحقيق الاستخدام الامثل لتدخلات القسطرة القلبية، حيث بلغت عدد التدخلات الجراحية في القساطر القلبية 106 آلاف و165 عملية قسطرة قلبية، من إجمالى 239 الف و890 عملية تم إجراؤها منذ بداية المبادرة وحتى أمس، بنسبة 46 % من إجمالي العمليات، كما بلغت نسبة القسطرة التشخيصية 62% من إجمالى عمليات القسطرة، و 38% قسطرة ودعامات.

وأوضح أنه اللجنة وضعت بروتوكولات جديدة تحدد دواعى استخدام القسطرة القلبية، كما قامت بتحديث قرار اللجنة الثلاثية للقساطر القلبية سواء الصادر من التامين الصحى أو على نفقة الدولة، بما يتيح بناء قاعدة بيانات واسعة عن مرضى القلب في مصر، مرفقا به تقرير يسلم للمريض بعد الخروج من المستشفى به أهم الإرشادات الطبية ورقم الطبيب المختص بما يساهم فى إرضاء المرضى عن الخدمة المقدمة.

من جانبه أوضح الدكتور ناصر طه استاذ القلب بجامعة المنيا، ومسئول التحول الرقمي ومتابعة الجودة والمراجعة باللجنة، أنه تم تدشين قاعدة بيانات كاملة للمرضى تحتوى على تقارير مميكنة لما قبل القسطرة والقسطرة العلاجية وتقرير خروج المريض إضافة إلى صورة رقمية لجميع الأبحاث التى أجريت للمريض، وتستخدم هذه البيانات كنواة لقاعدة بيانات قومية عن امراض القلب في مصر، وللتأكد من أنه يتم إجراء القسطرة العلاجية والتدخل الجراحى وفق الإرشادات الطبية العالمية، وقياس جودتها ومراجعة ما إذا تم حدوث مضاعفات قبل الخروج من المستشفى، اضافة الى التزام مراكز القسطرة ببرامج مكافحة العدوى والوقاية من أخطار الأشعة.

ومن جانبه أشار الدكتور خالد عاطف، مدير الغرفة المركزية لإنهاء قوائم الانتظار إلى أن هدف مبادرة رئيس الجمهوية هو تخفيف المعاناة عن المرضى وإنهاء قوائم الانتظار بين مرضى التدخلات الجراحية المختلفة وإتاحة الخدمة الطبية بأعلى جودة وكفاءة لجميع المرضى بالتساوى وفى جميع المستشفيات دون تحميل المواطن لأى أعباء مالية، إضافة إلى توفير بيانات واحصائيات دقيقة ومتابعة المرضى أثناء وبعد العملية، والتعاون الفعال بين جميع مقدمى الخدمة الصحية.

وأضاف "عاطف" انه تم إجراء 239 الف و890 عملية جراحية منذ بداية المبادرة فى يوليو 2018 وحتى أمس، جاء فى مقدمتهم عمليات قساطر القلب 106 الف و165 عملية، يليها جراحات القلب 17 الف و265، إضافة إلى 9 الاف 666 عملية جراحة مخ واعصاب، و10 آلاف و807 جراحة عظام، و78 الف و149 جراحة رمد، و11 الف و842 جراحة اورام، 175 زراعة كلى، و232 زراعة كبد، و1675 زراعة قوقعة، كما تم تحويل 3 الاف و884 للعلاج الدوائي، لافتا إلى أنه تم إجراء 146 الف و577 عملية جراحية ب167 مستشفى تابع لوزارة الصحة بنسبة 64% .

وجدير بالذكر أن تم تشكيل لجنة لإدارة ملف أمراض القلب بمشروع قوائم إنتظار المرضى بقرار وزارة الصحة والسكان رقم (381) لسنة 2019، برئاسة الأستاذ الدكتور احمد نصار مستشار وزير الصحة والسكان لأمراض القلب والمشرف الإكلينيكى على قسطرة القلب.



