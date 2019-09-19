الزراعة: لجان بغيطان الأرز والذرة الشامية لمتابعة حصاد 3.980 مليون فدان

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلا فى قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية ومديريات الزراعة بمحافظات الجمهورية، من خلال لجان بالغيطان لمتابعة حصاد 3 مليون و980ألف فدان منزرعة من محصول الذرة الشامية ، ومحصول الأرز .

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، إنه يتلقى تقريرا يوميا من قبل شئون مديريات الزراعة ، حول المتابعة على رأس الغيط منذ بدء موسم حصاد الأرز ، والذرة الشامية ، متابعا أن المساحات المنزرعة من محصول الأرز تبلغ مليون و280ألف فدان.

وأضاف الشناوى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن إجمالى المساحات المنزرعة النهائية من محصول الذرة الشامية تبلغ مايقرب من 2.7 مليون فدان ، منها 830 ألف فدان ذرة صفراء تساعد في الحد من استيراد الأعلاف، موضحًا أن المؤشرات الأولية بالنسبة للمحصول تعطى قيمة نسبية بزيادة الإنتاج .

فيما تواصل الحملة القومية للذرة أعمالها فى جميع المحافظات حتى انتهاء الحصاد، وهدفها مساعدة الفلاح فى تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، خاصة الذرة الصفراء، حيث تغطى الحملة جميع المحافظات حاليا وهدفها مساعدة الفلاح لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان وخاصة الذرة الصفراء.