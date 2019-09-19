الحكومة: الرئيس السيسى يكلف برفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات

كتبت هند مختار

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، موقف رصف الطرق المحلية بالمحافظات، وتم التنويه لتكليف المحافظات بإعداد الحصر المطلوب للطرق المطلوب رفع كفاءتها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تضمنت تقييم كفاءة الطرق والكبارى القديمة القائمة قبل تنفيذ المشروعات الجديدة، والإشارة إلى أنه تم حصر مشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكبارى ذات الأولوية القصوى من خلال الموارد الذاتية للمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات، فقد تم تكليف لجنة متخصصة بحصر الاحتياجات، والتمويل المطلوب للتنفيذ، حيث أوضحت اللجنة إن إجمالى التكلفة المالية المطلوبة تبلغ نحو 35 مليار جنيه، تم تقسيمها على عدة مراحل، المرحلة الاولى نحو 17 مليار جنيه، وتم رصد تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات خلال العامين الماليين 2018-2019 و 2019-2020 بنحو 10.8 مليار جنيه، يتم من خلالها تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد كبير من الطرق بالمحافظات، بينما سيسلم كل محافظ (CD) بخطة لرصف الطرق الرئيسية فى عواصم المحافظات والمدن، وكذا الطرق التى توصل القرى بعضها ببعض.

وفيما يتعلق باستعداد المحافظات للعام الدراسى الجديد، أكد الوزير أنه تم مخاطبة المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمبانى المدرسية ومرافقها، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية إليها، والعمل على سد العجز في المدارس التى يوجد بها نقص فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، بالإضافة إلى التأكد من قيام المدرسين بعمل خطة خاصة لكل مدرسة لتوزيع المناهج التعليمية على شهور السنة الدراسية، والتأكد من توافر الكتب المدرسية، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحى والإذاعة المدرسية.