سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

الحكومة: الرئيس السيسى يكلف برفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:58 م
الحكومة: الرئيس السيسى يكلف برفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم الخميس، بمحافظة بورسعيد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، موقف رصف الطرق المحلية بالمحافظات، وتم التنويه لتكليف المحافظات بإعداد الحصر المطلوب للطرق المطلوب رفع كفاءتها، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التى تضمنت تقييم كفاءة الطرق والكبارى القديمة القائمة قبل تنفيذ المشروعات الجديدة، والإشارة إلى أنه تم حصر مشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكبارى ذات الأولوية القصوى من خلال الموارد الذاتية للمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظات، فقد تم تكليف لجنة متخصصة بحصر الاحتياجات، والتمويل المطلوب للتنفيذ، حيث أوضحت اللجنة إن إجمالى التكلفة المالية المطلوبة تبلغ نحو 35 مليار جنيه، تم تقسيمها على عدة مراحل، المرحلة الاولى نحو 17 مليار جنيه، وتم رصد تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات خلال العامين الماليين 2018-2019 و 2019-2020 بنحو 10.8 مليار جنيه، يتم من خلالها تطوير ورفع كفاءة ورصف عدد كبير من الطرق بالمحافظات، بينما سيسلم كل محافظ (CD) بخطة لرصف الطرق الرئيسية فى عواصم المحافظات والمدن، وكذا الطرق التى توصل القرى بعضها ببعض.

وفيما يتعلق باستعداد المحافظات للعام الدراسى الجديد، أكد الوزير أنه تم مخاطبة المحافظات لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمبانى المدرسية ومرافقها، والتأكد من سلامة الطرق المؤدية إليها، والعمل على سد العجز في المدارس التى يوجد بها نقص فى هيئات التدريس من خلال النقل أو الندب، بالإضافة إلى التأكد من قيام المدرسين بعمل خطة خاصة لكل مدرسة لتوزيع المناهج التعليمية على شهور السنة الدراسية، والتأكد من توافر الكتب المدرسية، والتأكيد على جميع المدارس بضرورة الاهتمام بالطابور الصباحى والإذاعة المدرسية.


رصف الطرق

المحافظين

مجلس المحافظين

اخبار مصر

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

وزارة الاستثمار تشيد باختيار "راند ميرشانت" لمصر كأفضل دولة للاستثمار بأفريقيا

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

شاهد.. أعمال الأحياء السكنية R3 وr5 وحى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

الحكومة: إطلاق برنامج ضخم لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

رئيس الوزراء: تعميم منظومة "كارت الفلاح" بالمحافظات بنهاية عام 2020

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

وزارة الخارجية تدعو المواطنين المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

أكرم حسنى يقدم أغنية "سيما" فى افتتاح مهرجان الجونة

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

الحكومة: سلسلة اجتماعات مرتقبة لمجلس المحافظين.. وبورسعيد نقطة الانطلاق

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

تفاصيل خطف ربة منزل من توك توك واغتصابها بالشرقية

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز 1 ظهرا .. بدء الدراسة بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة