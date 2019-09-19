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البورصة تحذر 4 شركات بالالتزام بقواعد القيد أو الشطب الإجبارى نهاية العام

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:23 م
البورصة تحذر 4 شركات بالالتزام بقواعد القيد أو الشطب الإجبارى نهاية العام البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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طالبت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، 4 شركات بالالتزام بإجراءات المادة 53 من قواعد القيد، وإلا سوف يتم ‏شطب قيد أسهم تلك الشركات إجبارياً من جداول البورصة المصرية.
 
واختلفت أسباب عدم التزام كل شركة، إذ طالبت البورصة، بنك الاتحاد الوطنى- مصر وشركة سامكريت مصر-مهندسون ومقاولون، بتسليم دراسة القيمة العادلة ‏وتقرير المستشار المالى المستقل للهيئة العامة للرقابة المالية والجدول الزمنى لإتمام تنفيذ ‏إجراءات الشطب الاختيارى فى موعد ‏أقصاه 31 ديسمبر الجارى، فيما طالبت شركتى نايل سيتى للاستثمار، رواد مصر للاستثمار السياحى، بالجدول الزمنى لاستيفاء شروط ‏استمرار قيد أسهم الشركة.
 
كما طالبت اللجنة، من شركة أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، بموافاة البورصة المصرية بالجدول الزمنى لاستيفاء شروط استمرار القيد ‏بحد أقصى 3 ديسمبر، وفى حالة عدم التزام الشركة بذلك سيتم عرض موقف الشركة على لجنة ‏القيد لإعمال شئونها بشأن شطب قيد أسهم الشركة من جداول البورصة وإحالة موقفها للهيئة العامة للرقابة المالية، وخاطبت شركة فيركيم مصر للأسمدة والصناعات الكيماوية، بالخطة الزمنية بما يفيد ‏تنفيذ الالتزامات الواردة بعرض الشراء الإجبارى المعتمد من الهيئة ‏العامة للرقابة المالية وذلك بحد أقصى 20 ديسمبر المقبل، ويتم عرض ‏موقف الشركة على لجنة القيد مرة أخرى بعد انتهاء هذه المهلة.
 
كما قررت اللجنة مخاطبة شركة السويس للأكياس، لموافاة البورصة بالجدول الزمنى لإنهاء إجراءات الشطب الاختيارى بحد أقصى 30 سبتمبر الجارى.

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