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"الأعلى للجامعات" يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:18 م
"الأعلى للجامعات" يهنئ رئيس جامعة طنطا بصدارة الجامعات المصرية فريق جامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

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تقدم المركز القومى للتعلم الالكترونى بالمجلس الأعلى للجامعات، بالتهنئة لرئيس جامعة طنطا الدكتور مجدى سبع للمشاركة المتميزة من الجامعة فى انتاج مقرر إلكترونى ونشره على المنصة التعليمية الأولى واسعة الانتشار المفتوحة مجاناً للعالم EGYMOOCs ، وحصول جامعة طنطا على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية .

وتم تكريم فريق الجامعة بمقر المجلس الأعلى للجامعات بحضور ومشاركة مهندس أحمد حسين مدير مشروعات تطوير الخدمات التعليمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتوره نانسى الدمرداش نائب مدير المركز القومى للتعلم الإلكتروني، والدكتور ابراهيم فتحى معوض مدير مركز الخدمات الالكترونيه والمعرفية، والدكتور رامى اسكندر مدير المركز القومى للتعلم الإلكتروني.

من جانبه أعرب الدكتور ياسر عبده مدير مركز التعليم الالكترونى بجامعة طنطا عن سعادته بهذا التكريم، مشيداً بالدعم اللامحدود الذى تقدمه الجامعة بقيادة الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، وكذلك نواب رئيس الجامعة لقطاعات الدراسات العليا والتعليم والطلاب وخدمة المجتمع.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

المجلس الأعلى للجامعات

الجامعات المصرية

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