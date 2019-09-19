إحباط تهريب 16 طن ألعاب نارية وأقلام ليزر ورادع شخصى عبر ميناء الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 مليون عبوة ألعاب نارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحرى بإسم ( موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد – مقيم بالزمالك القاهرة ) ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به ، وأنها تحوى كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور إستيرادها .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية ، أسفرت أعمالها عن ضبط (4 مليون عبوة من الألعاب النارية والشماريخ ، كميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن ، أقلام ليزر ، رادع شخصى ، علب هواتف محمولة فارغة )، وبلغ وزن الحاوية 16طن.



المضبوطات