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إحباط تهريب 16 طن ألعاب نارية وأقلام ليزر ورادع شخصى عبر ميناء الإسكندرية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:11 م
إحباط تهريب 16 طن ألعاب نارية وأقلام ليزر ورادع شخصى عبر ميناء الإسكندرية جانب من المضبوطات
كتب محمود عبد الراضى

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أحبطت أجهزة وزارة الداخلية تهريب بضائع محظور دخولها للبلاد من بينها 4 مليون عبوة ألعاب نارية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها ، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

وأكدت تحريات ومعلومات قسم البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، وصول حاوية من خارج البلاد إلى ميناء الدخيلة البحرى بإسم ( موظف بسفارة إحدى الدول العربية بالبلاد – مقيم بالزمالك القاهرة ) ومثبت بالأوراق مشمولها أمتعة شخصية خاصة به ، وأنها تحوى كميات كبيرة من الألعاب النارية الممنوعة والمحظور إستيرادها .

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية وجمركية والأجهزة المعنية ، أسفرت أعمالها عن ضبط (4 مليون عبوة من الألعاب النارية والشماريخ ، كميات كبيرة من أدوية إنقاص الوزن ، أقلام ليزر ، رادع شخصى ، علب هواتف محمولة فارغة )، وبلغ وزن الحاوية 16طن.

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

 


العاب نارية

تهريب العاب نارية

العاب نارية محظورة

ميناء الاسكندرية

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