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يورو ستات: التضخم فى منطقة اليورو دون 1% فى أغسطس

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:14 م
يورو ستات: التضخم فى منطقة اليورو دون 1% فى أغسطس الاتحاد الأوروبي
رويترز

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قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبى (يوروستات) اليوم الأربعاء، إن التضخم بمنطقة اليورو استقر فى أغسطس عند أدنى مستوياته فى حوالى ثلاث سنوات، مؤكدا تقديراته السابقة.

وقال يوروستات إن التضخم فى دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة بلغ 1% على أساس سنوى فى أغسطس دون تغير يذكر عن قراءة يوليو، وبما يتماشى مع التوقعات فى استطلاع أجرته رويترز.

وعلى أساس شهرى، أفادت البيانات الشهرية الجديدة التى نشرها يوروستات أن التضخم ارتفع 0.1%، وهو دون توقعات السوق التى أشارت إلى ارتفاع نسبته 0.2%.

ومعدلات زيادة الأسعار على أساس سنوى فى يوليو وأغسطس هى الأدنى منذ نوفمبر 2016، وتقل كثيرا عن هدف المركزى الأوروبى لتضخم أقل بقليل فحسب من 2% رغم سنوات التحفيز النقدى غير المسبوق عن طريق تخفيضات أسعار الفائدة وشراء سندات بما بقيمة تريليونات اليورو.

وتم أيضا تأكيد التضخم الأساسي، الذى يستثنى المكونات المتقلبة لأسعار الأغذية غير المُصنعة والطاقة والذى يأخذه المركزى الأوروبى فى الاعتبار عند اتخاذ قراراته المتعلقة بالسياسة النقدية، عند 1.1% فى أغسطس على أساس سنوى، وهو نفس المعدل المسجل فى يوليو.

واستقر مقياس أقل نطاقا يستثنى أيضا أسعار الكحول والتبغ، ويحظى بمتابعة من الكثير من خبراء الأسواق، دون تغير يذكر عند 0.9%.

وتعهد ماريو دراجى رئيس البنك المركزى الأوروبى الأسبوع الماضى بتحفيز نقدى لأجل غير مسمى لإنعاش اقتصاد منطقة اليورو المتعثر ورفع التضخم.

وجاء التضخم الأساسى على غير العادة أعلى من الرقم العام للتضخم فى أغسطس لأن أسعار الطاقة تراجعت 0.6% مقارنة بالعام السابق، فى مؤشر جديد على تباطؤ اقتصادى عالمى.

وارتفعت الأسعار فى قطاع الخدمات، وهو الأكبر فى منطقة اليورو، 1.3% على أساس سنوى، متسارعة عن يوليو عندما ارتفعت 1.2%.


الاتحاد الاوروبى

منطقه اليورو

التضخم

البنك المركزى الأوروبى

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