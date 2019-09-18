وكيل صحة الشرقية يجتمع بمسئولى سجن الزقازيق لتطوير الخدمات الطبية المقدمة للنزلاء

الشرقية – إيمان مهنى

حرص الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على زيارة سجن الزقازيق العمومى، وعقد جلسه مع العقيد هانى عبد الله مأمور السجن، والعقيد محسن القلش رئيس المباحث، وذلك للوقوف على احتياجات السجن من الخدمات الوقائية والتطعيمات للنزلاء الجدد، مؤكد على توفير أطقم طيبة فى مختلف التخصصات لتقديم الخدمة الطبية العلاجية اللازمة لجميع النزلاء .

وأضاف بيان للصحة، أن وكيل الوزارة، عقد اليوم عدة اجتماعات، منها اجتماع مع ومدير عام الصيدلة، ومدير إدارة المستشفيات، والمعامل، ومكافحة العدوى، والكلى الصناعى، لمناقشة خطة استهلاك الأدوية بالمستشفيات، ووضع سياسة ومعايير لإستخدام المضادات الحيوية داخل الأقسام الحرجة " الإستقبال والطوارئ ، والعناية المركزة ، والحضانات"، وذلك ليعود بالمردود الجيد على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى طبقا لبروتوكولات العلاج المتبعة .

وكذلك اجتماعا مع مدير الرعاية الأساسية، ومسئولة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، ومدير التموين الطبى، للوقوف على وضع المحارق الموجودة بالمحافظة، والأعمال الجارية حالياً بمشروع مجمع المحارق بالخطارة والمسند أعمالها للإنتاج الحربى، وشدد على المتابعة المستمرة للأعمال وحل أى معوقات تخص سير العمل .