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وزارة الدفاع السعودية: نسعى لتحديد مكان انطلاق الهجوم على أرامكو بكل دقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:14 م
وزارة الدفاع السعودية: نسعى لتحديد مكان انطلاق الهجوم على أرامكو بكل دقة جانب من المؤتمر
كتب محمد عبد العظيم

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أكد العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، أن التحقيقات مستمرة لتحديد مكان انطلاق الطائرات بدون الطيار والصواريخ بكل دقة، مشددا على أن هذه الهجمات جاءت من الشمال وليس من الجنوب من قبل الحوثيين، وعند اكتشاف نقطة الانطلاق سوف نعلن ذلك للعالم.

وأضاف العقيد تركى المالكى خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه وزارة الدفاع السعودية للكشف عن دور إيران على الاعتداء على منشأتى النفط لشركة أرامكو، لدينا نقاط عديدة لمعرفة نقطة انطلاق الطائرات بدون طيار والصواريخ، خاصة أن هذه الصواريخ والطائرات ليست مملوكة للحوثيين، متابعا جمعنا معلومات من بقايا الصواريخ تكفى لأن نعرف من يقف وراء الهجوم.

وتابع العقيد تركى المالكى: "نفخر بقدرة الدفاع الجوى السعودى على التصدى لأكثر من 200 صاروخ باليتسى تم إطلاقها بهدف ضرب أماكن حيوية داخل المملكة"، مشددا على أن المملكة تعمل على تطوير الأنظمة داخل المملكة لمنع تكرار هذه الهجمات من قبل إيران والحرس الثورى أو الوكلاء التابعين لها مثل الحوثيين فى اليمن.

وطالب العقيد تركى المالكى، المجتمع الدولى ومجلس الأمن بالتصدى للاعتداءات التى تقوم بها إيران، لأنها من السهل أن تكرارها إيران مع دول أخرى، وبالتالى ليس أمام المجتمع الدولى العمل على وقف الأعمال الشريرة التى تقوم بها إيران.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

 

 

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مؤتمر وزارة الدفاع السعوديه (3)
 

 

مؤتمر وزارة الدفاع السعوديه (4)
 

 

مؤتمر وزارة الدفاع السعوديه (5)
 

 

مؤتمر وزارة الدفاع السعوديه (6)
 

 

مؤتمر وزارة الدفاع السعوديه (7)

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اخبار السعودية

ايران

ارامكو

وزارة الدفاع السعودية

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