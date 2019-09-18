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مصادر: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة أعلى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:48 م
مصادر: قطر للبترول تبيع خام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة أعلى نفط - ارشيفية
رويترز

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قالت ثلاثة مصادر تجارية اليوم الأربعاء إن قطر للبترول باعت ثلاث شحنات من خام الشاهين تحميل نوفمبر بعلاوة نحو 2.80 دولار للبرميل في المتوسط عن الأسعار المعروضة لخام دبي.

وعُرضت الشحنات وكل منها بحجم 500 ألف برميل للتحميل في الفترة من 1-2 و12-13 و27-28 نوفمبر.

وتزيد العلاوة أكثر من دولار للبرميل عن سعر شحنات لقطر للبترول تحميل أكتوبر بيعت بعلاوة 1.71 دولار في المتوسط.

وقال تجار لرويترز الشهر الماضي إنه في التعاملات الفورية، جرى تحديد سعر خام الشاهين للتحميل في أكتوبر عند علاوات تتراوح بين 1.9 دولار ودولارين إلى الأسعار المعروضة لخام دبي.


قطر للبترول

أسعار النفط

النفط العالمى

النفط

رويترز

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