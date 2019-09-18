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محافظ المنيا يعتمد 500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:30 م
محافظ المنيا يعتمد 500 ألف جنيه لدعم طلاب الجامعات الأولى بالرعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا
المنيا – فريق المحافظات

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اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، مبلغ 500 ألف جنيه من حساب صندوق الخدمات بالمحافظة لإعانة ومساندة 2500 طالب وطالبة من أبناء المحافظة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا من طلاب الجامعات والمعاهد العليا.

 

وقال اللواء أحمد جبريل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، إن إدارة الشباب والطلاب بالمحافظة، ستبدأ فى صرف استمارات الإعانات مجانا للطلاب اعتبارا من منتصف أكتوبر القادم، وذلك بمقر الإدارة بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية ببطاقة الرقم القومى أو الكارنيه الجامعى، ليقوم الطالب أو الطالبة باستيفاء الاستمارة من الجامعة والشئون الاجتماعية والجمعيات الزراعية التابعة لها للتأكد من مدى أحقيته للإعانة.

 

 وأضاف أنه عقب الانتهاء من فحص الاستمارات الخاصة بالطلاب سيتم البدء فى إعداد الكشوف الخاصة بالمستحقين لبدء تسليم الطلاب المبالغ المستحقة لهم من خزينة ديوان عام المحافظة طبقاً للمواعيد التى يتم تحديدها.

 

وتم وضع عدة شروط لقبول أوراق المستحقين للإعانة من أبرزها أن يكون الطالب أو الطالبة من أبناء المحافظة، ولا يشترط أن يكون مقيد بجامعة المنيا فقط، بل يمكن أن يكون مقيد بأى جامعة أخرى على مستوى الجمهورية، وأن يكون منقولاً وليس راسباً، وألا يكون دخل الأسرة مرتفع، وألا يكون لديه حيازة زراعية كبيرة.

 

 


المنيا

محافظ المنيا

طلاب المعاهد العليا بالمنيا

جامعات المنيا

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