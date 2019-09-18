محافظ القليوبية: جامعة بنها شريك أساسى وبيت خبرة للمشروعات بالقرى والمدن

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد الدكتور علاء عبد الحليم، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، احتفالية الجامعة لتسليم دروع وشهادات الشكر والتقدير لمشروع تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها، والتى قامت الجامعة بتنفيذها فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية القرى والمناطق العشوائية، وتحت رعاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة ايمان البيطار المشرف على انشطة قطاع خدمة المجتمع والدكتور هشام البطش المشرف على الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع، وعمداء الكليات المشاركة فى تنفيذ المشروع والوكلاء وعدد من الأجهزة التنفيذية والتعليمية والرياضية ومنظمات المجتمع المدنى بالمحافظة.

وقال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، إننا نرى اليوم حصاد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالقرية المصرية، مشيرا إلى أن المحافظة بها العديد من القرى التى تحتاج إلى دعم الجهود لتطويرها.

وأضاف المحافظ أن جامعة بنها ستظل شريكا أساسيا لإحداث التنمية المستدامة فى كل المجالات للمساهمة فى تقدم ورقى المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة، مؤكدا ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة فى تطوير قرى القليوبية.

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على المشاركة فى تنفيذ المبادرات الرئاسية لأنها مبادرات حقيقية الهدف منها هو تقديم أفضل خدمة لأهالى القرى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محافظ القليوبية على اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بتفعيل الدور المجتمعى للجامعات المصرية خلال شهور فصل الصيف.

وأضاف السعيد، أن تنفيذ مبادرة تطوير قرية كفر فرسيس هو أصدق دليل على أرض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية، مشيرا إلى أن الخطة التنفيذية لتطوير القرية كانت تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وخدمات البنية الأساسية، وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية، والتدريب على المشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات أهالى القرية، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها فى خدمة المجتمع المحلى وأهالى القليوبية.

من جانبها، قالت الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة بدأت فى تنفيذ مشروع تطوير قرية كفر فرسيس منذ شهر يونيه الماضى من خلال الإعداد والبدء الفعلى فى تنفيذ المبادرة خلال شهرى يوليو وأغسطس، مشيرة إلى أن المبادرة شاكت فيها 13 كلية من كليات الجامعة وتعد تجربة ثرية ونموذج للتعاون الكامل والمثمر بين جامعة بنها والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى.

وأضافت البيطار، أن الجامعة قامت بعمل استبيان لاستطلاع آراء الأهالى حول المشكلات التى يعانون منها على أرض الواقع، مؤكدة أن هناك 8 قرى فى القليوبية سوف تعمل الجامعة على تطويرها خلال الفترة القادمة.

من جانبه وجه المهندس ممدوح لطفى جودة عمدة قرية كفر فرسيس الشكر لمحافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها لتطوير القرية لتصبح قرية نموذجية، كما وجه الشكر لجميع الاجهزة التنفيذية والقائمين على المبادرة وأساتذة الجامعة لدورهم فى تنمية قرية كفر فرسيس وحل الكثير من المشاكل التى كانت تواجه الأهالى.

وأكد الدكتور إبراهيم راجح مقرر الفريق التنفيذى لتطوير القرية أن أعمال التطوير شملت المجال الصحى والقوافل الطبية، إضافة إلى مجال خدمة البيئة والبنية الأساسية وتمهيد ورصف الطرق وعمل دراسة للصرف الصحى وتحليل المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات.

وفى مجال الزراعة والثروة الحيوانية تم تنظيم قوافل بيطرية وإرشاد زراعى للفلاحين والتدريب على المشروعات الصغيرة، كما شملت أعمال التطوير فى مجال التعليم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين ومحول الأمية وتعليم الكبار، فضلا عن الاهتمام بالمدارس وعمل الصيانة اللازمة والتجميل، بالإضافة إلى تنظيم ندوات عن التغذية السليمة واكتشاف المواهب الرياضية والفنية والموسيقية.

وفى نهاية الاحتفالية كرم محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها عمداء الكليات المشاركة فى تنفيذ مشروع تطوير القرية، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والشركات المشاركة فى أعمال التطوير وعدد من أهالى قرية كفر فرسيس.



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس



محافظ القليوبية خلال احتفالية تطوير قرية كفر فرسيس