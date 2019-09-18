محافظ الدقهلية يحيل 4 مديرى إدارات بدكرنس للتحقيق بسبب المخالفات فى العمل

الدقهلية - شريف الديب

قرر الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، إحالة عدد من المسئولين بمركز ومدينة دكرنس للتحقيق بالشؤون القانونية بالمحافظة بسبب التقصير والتقاعس.

وقرر محافظ الدقهلية، إحالة مدير إدارة النظافة بدكرنس للتحقيق لسوء حالتها ووجود تجمعات قمامة بمداخل عدد من القرى ووجود تراكمات قمامة مشتعلة مقابل قرية ميت شرف، وعدم غلق المقلب القديم.

وقرر شاروبيم إحالة مسئول القسم الهندسى للتحقيق لقيام أحد المواطنين بالهدم دون وجود ترخيص أو تحرير محضر وعدم ترك المسافة القانونية لحرم الجار وزيادة البروز فى سقف الدور الأرضى والأول العلوى.

كما قرر محافظ الدقهلية، إحالة مدير المواقف لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد رسوم الكارتة ووجود متأخرات بالرسوم بمبلغ 13 ألف و900 جنيه، وإحالة مدير الاشغالات لوجود شاشة إعلانات بجوار المستشفى دون ترخيص .

وكلف محافظ الدقهلية، رئيس مركز ومدينة دكرنس بتكثيف أعمال النظافة بنطاق المركز، والتنسيق مع مركز الشرطة لرفع كافة الاشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل رسوم الكارتة المتأخرة وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الاستثمارية.