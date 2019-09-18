محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع": نستعد بكل جدية لموسم سياحى شتوى واعد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق للموسم السياحى الشتوي، وذلك عبر تقديم الدعم الكامل لكافة رجال القطاع السياحى والعاملين به من فنادق عائمة وثابتة، وكذلك مراسى سياحية وأصحاب مراكب نيلية وفلوكات وحنطور للوصول لأفضل خدمات للسياح خلال زيارتهم للأقصر.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة تسير بكل جدية لتحقيق أعلى نسب النجاح فى الموسم السياحى الجديد، حيث تبلغ الإشغالات بالفنادق حالياً حوالى 80% ومن المنتظر إن ترتفع بصورة أكبر خلال الموسم الشتوى فى ظل الحجوزات المميزة طوال فصل الشتاء، موضحاً أنه تم عقد عدة إجتماعات تنظيمية مع كافة العاملين بالقطاع السياحى بالمحافظة من رجال شرطة السياحة وغرفة شركات السياحة ومسئولى الفنادق ونقابة المرشدين السياحيين وغيرهم من العاملين بالمجال، وذلك لوضع خطط حقيقية لنصل لموسم سياحى واعد يكون أفضل بكثير من العام الماضي، وننتظر السائحين من مختلف دول العالم وإلتقينا بكافة قناصل دول العالم لتحقيق أعلى معدلات الجذب السياحي.

ووجه محافظ الأقصر الدعوة لكافة السائحين من مختلف دول العالم، قائلاً: "ندعو جميع الجنسيات بمختلف دول العالم لزيارة بلادنا والاستمتاع بكل ما هو جديد داخلها، فنحن لسنا محافظة سياحة ثقافية حالياً ولكن نسعى لدعم الجانب الترفيهى حيث تم التعاقد للعمل فى أكثر من فندق خلال الفترة المقبلة ومنها "الفورسيزون"، وأيضاً ستعمل الشركة القابضة بوزارة قطاع الأعمال بالأرض المجاورة للمحافظة لإنشاء فندق عالمى بها، وتم رصف ورفع كفاءة جميع الطرق المؤدية للمعابد والمزارات الآثرية وإنارة جميع المعابد والأماكن الأثرية بدءاً من مدينة إسنا حتى الآن، ولدينا أكثر من 135 فندقا عائما نسعى لتحقيقها نسبة حجوزات كبيرة بالموسم الشتوي، ونحن ننتظر موسم سياحى واعد، والسبب الأهم فى ذلك هو حالة الأمن والآمان داخل المحافظة ليكون السائح آمن على نفسه فى بلادنا".