للمرة الأولى منذ 10 سنوات..نتنياهو يغيب عن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه للمرة الأولى منذ 10 سنوات سيغيب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عن اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى دورتها السنوية، والتى ستعقد الأسبوع المقبل.

وقالت الصحيفة أن "نتنياهو" قرر عدم المغادرة إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية وسيكلف وزير الخارجية يسرائيل كيتس ، حيث أنه ستعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية .

وبموجب القانون فى إسرائيل يتم إعلان النتيجة الرسمية ويتسلمها رئيس الدولة، ثم يعلن الحزب الفائز فى الانتخابات ليتم تكليفه بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة .

وكانت النتائج الأولية أشارت إلى تقدم حزب"أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على حزب الليكود بفارق مقعد واحد حيث حصل على 33 مقعدا مقابل 32 مقعدا لصالح الليكود ،فيما حصلت القائمة المشتركة على 13 مقعدا، و9 مقاعد لصالح حزب"اسرائيل بيتنا" بزعامة افيجدور ليبرمان.