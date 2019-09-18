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كيف سهلت محافظة القاهرة سداد قيمة تقنين الأراضى بقروض ميسرة ؟

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:30 ص
كيف سهلت محافظة القاهرة سداد قيمة تقنين الأراضى بقروض ميسرة ؟ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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وقعت محافظة القاهرة برتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التى تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنينها إلى جانب تمويل مشروعات الغاز لكافة الوحدات بمختلف أنواعها واستخداماتها ، ويعرض " اليوم السابع " فى النقاط التالية أهمية البروتوكول فى تقنين أوضاع المنتفعين من أملاك الدولة.
 
1- تمويل مقابل تقنين أوضاع وضع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم .
2- تمويل تقنين أوضاع العقارات والمباني وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017. 
3-الحصول على قروض للسداد تسدد للبنك على 5 سنوات .
4-تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد على 7سنوات.
5-المحافظة ستتخذ خطوات تنفيذية لتوصيل الغاز للعقارات المقننه بالاتفاق مع البنك.
6-تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل العقوبات أمام المواطنين .
 
 

تقنين الاراضي

تقنين اراضي الدولة

توصيل المرافق للعقارات

القاهرة

التنمية

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