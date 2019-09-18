كيف سهلت محافظة القاهرة سداد قيمة تقنين الأراضى بقروض ميسرة ؟

كتب سيد الخلفاوى

وقعت محافظة القاهرة برتوكول تعاون لتمويل أصحاب الحالات التى تم الانتهاء من الموافقة على طلب تقنينها إلى جانب تمويل مشروعات الغاز لكافة الوحدات بمختلف أنواعها واستخداماتها ، ويعرض " اليوم السابع " فى النقاط التالية أهمية البروتوكول فى تقنين أوضاع المنتفعين من أملاك الدولة.

1- تمويل مقابل تقنين أوضاع وضع اليد لأصحاب الشأن الذين تم الموافقة على طلبات تقنينهم .

2- تمويل تقنين أوضاع العقارات والمباني وفقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

3-الحصول على قروض للسداد تسدد للبنك على 5 سنوات .

4-تمويل توصيل الغاز للوحدات السكنية والتجارية بأقل عائد على 7سنوات.

5-المحافظة ستتخذ خطوات تنفيذية لتوصيل الغاز للعقارات المقننه بالاتفاق مع البنك.

6-تشكيل لجنة تيسير أعمال تضم عدد من الخبراء لمتابعة تنفيذ البرتوكول وتذليل العقوبات أمام المواطنين .