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قطار المحاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية أبرز القضايا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 07:00 ص
قطار المحاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بأحداث السفارة الأمريكية أبرز القضايا محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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تنظر محاكم الجنايات اليوم الأربعاء، العديد من القضايا، ولعل أبرزها محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية.

تظلم سعاد الخولى
 

تنظر الدائرة 3 بمحكمة جنايات القاهرة، تظلم سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية السابق، على قرار النائب العام بمنع التصرف فى أموالها.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أصدر قرار رقم 23 لسنة 2018، حصر أموال عامة الصادر في 18 مارس 2018، بمنع سعاد الخولى من التصرف في أموالها لاتهامها بتقاضي رشوة.

 

أحداث السفارة
 

تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، إعادة محاكمة 15 متهما فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية".

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى.

 

حركة حسم
 

تستمع محكمة الجنايات المختصة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، لأقوال الشهود فى محاكمة 271 متهما فى قضية "حسم ولواء الثورة".

 

 

 


محاكمه سعاد الخولى

احداث السفاره الامريكيه

جنايات القاهره

حركه حسم

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