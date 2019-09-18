ضبط عاملين هددا مقاول بخطف ابنه للحصول على فدية بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكنت مباحث الجيزة، من ضبط عاملين، لاتهامهما بتهديد مقاول باختطف ابنه، واتزازه للحصول على فدية بالهرم، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من مقاول، أفاد فيه تلقيه اتصالا من مجهول، هدده بخطف ابنه، وطلب منه دفع مبلغ 50 ألف جنيه، مقابل عدم تنفيذ تهديده.

بتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، توصل المقدم محمد الصغير رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، أن عاملين، أحدهما كان يعمل سابقا لدى والد الطفل، وراء ارتكاب الواقعة، طمعا فى ثروته.

بإعداد عدة أكمنة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.