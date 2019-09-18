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صور.. مواطن يتبرع بـ3 ملايين جنيه لشراء أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى بالدقهلية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:24 م
صور.. مواطن يتبرع بـ3 ملايين جنيه لشراء أحدث جهاز لتفتيت حصوات الكلى بالدقهلية وصول جهاز تفتيت الكلى لمستشفى ميت غمر
الدقهلية - شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توريد ووصول أول وأحدث جهاز تفتيت حصوات الكلى بالموجات التصادميةESWL ومشتملاته، بدون جراحة لمستشفى كلى ومسالك ميت غمر، مشيرا إلى أن الجهاز جاء تبرعا من المواطن سيد أحمد أمين جحا بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه.

 

وصول الجهاز لمستشفى ميت غمر
وصول أحدث جهاز لتفتيت الكلى لمستشفى ميت غمر

 

وتابع "مكى"، يعد هذا الجهاز الوحيد من نوعه فى مستشفيات الدقهلية فى تفتيت الحصوات فى وقت قياسى بدون تدخل جراحى مما سيعود بالنفع على متلقى هذه الخدمة بالدقهلية وتخفيف المعاناة للكثير من مرضى حصوات الكلى.

 

وأشار "مكى"، إلى أنه تم وضع خطة لتدريب الأطقم الطبية القائمة على العمل خلال المرحلة المقبلة.

وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر للمتبرع والدكتور كمال شاروبيم لتذليلهما كافة الإجراءات الجمركية والإدارية لتسهيل وصول الجهاز من الخارج إلى المستشفى.

 

مستشفى كلى ومسالك ميت غمر
مستشفى كلى ومسالك ميت غمر

 

وصول الجهاز لمستشفى ميت غمر
وصول الجهاز لمستشفى ميت غمر

الدقهليه

صحة الدقهليه

تفتيت حصوات الكلى

مستشفى ميت غمر

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