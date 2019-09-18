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خلال لقاء خدمة المواطنين..

صور.. محافظ المنيا يوجه بتخصيص شقة من الأولى بالرعاية لسيدة معيلة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:04 م
صور.. محافظ المنيا يوجه بتخصيص شقة من الأولى بالرعاية لسيدة معيلة محافظ المنيا يوجه بتخصيص شقة من الأولى بالرعاية لسيدة معيلة
المنيا – فريق المحافظات

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وافق اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، على تخصيص شقة من الاولى بالرعاية لإحدى السيدات المعيلات بمركز بنى مزار، نظراً لظروفها ورعايتها لإحدى الحالات الخاصة ومساعدتها فى تدبير احتياجاتها فى إطار العمل من أجل مساعدة الحالات الإنسانية وتيسيراً على المواطنين الذين يستحقون مد يد العون.

 

جاء ذلك خلال لقاء خدمة المواطنين بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، واحمد جبريل السكرتير العام المساعد والدكتورة أمل عليوة مدير إدارة خدمة المواطنين وعدد من مديرى مديريات الخدمات ورؤساء المراكز، لمناقشة مشكلات المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومحاولة إيجاد آليات لحل لتلك المشكلات فى وجود المسئولين التنفيذيين وتلافيها قدر الإمكان تحقيقاً لمصلحة المواطن.

 

واستعرض المحافظ 41 شكوى للمواطنين، حيث وجه المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة برئاسة السكرتير العام لفحص الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها حيال تضرر أحد المواطنين من عدم الانتهاء من إجراءات ترخيص عدد من المحلات التجارية الملاصقة لمحطة سكك حديد بنى مزار حفاظاً على حقوق المواطن وتنفيذاً للقانون، كما وجه بصرف مساعدات عاجلة لحالات إنسانية.

 

واستمع المحافظ لعدد من شكاوى المواطنين جاءت ما بين شكاوى خاصة بالتعليم، وفرص عمل بالقطاع الخاص، وترخيص اكشاك، مشدداً على ضرورة تلبية كافة مطالب واحتياجات المواطنين، وعدم تعطيل مصالحهم والتعذر بالروتين والبيروقراطية أو تأخير تنفيذ أى تأشيرة موجهة للجهات المعنية لاتخاذ القرار وتنفيذه.

 

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين (3)
لقاء محافظ المنيا بالمواطنين 

 

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين (4)
لقاء محافظ المنيا بالمواطنين 

 

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين (1)
لقاء محافظ المنيا بالمواطنين 

 

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين (2)
لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

المنيا

محافظ المنيا

الاسر الاولى بالرعاية

لقاء محافظ المنيا بالمواطنين

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