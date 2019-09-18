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صحيفة إيطالية: تعزيز العلاقات التجارية بين القاهرة وروما يفيد الاستثمار

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:40 ص
صحيفة إيطالية: تعزيز العلاقات التجارية بين القاهرة وروما يفيد الاستثمار إبراهيم عشماوى
كتبت فاطمة شوقى

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قالت صحيفة "الفاتو فيسوبيانو" الإيطالية، إن إيطاليا تعزز علاقاتها التجارية مع مصر، مما يوفر فرص استثمارية جديدة للشركات المصرية والإيطالية.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن  مصر وإيطاليا ، اتفقا على تنظيم المؤتمر الثانى للتجارة بين البلدين، بعد النجاح الكبير الذى شهده المؤتمر الأول الذى نظم تحت شعار "القاهرة- نابولى"، والذى شهد حضور نحو 300 شركة إيطالية.
 
وأوضحت أن هذا المؤتمر نظمته رابطة " Cise" الإيطالية للتطوير الاقتصادى والاستشارات الدولية ، مشيرة إلى أن تلك المبادرة لها طابع مؤسسى وتجارى.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن وفدا مصريا من ممثلى الحكومة ورجال الأعمال ، بقيادة نائب وزير التموين رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إبراهيم عشماوى، قام بزيارة إنتربورتو كامبانو وهى المنطقة اللوجستية التى تضم نحو ١٠ آلاف شركة إيطالية، حيث قام الوفد بزيارة مقار عدد من الشركات.
 
وقال الدكتور إبراهيم عشماوى أمام وفد الشركات الإيطالية إن "مصر تشجع الاستثمار دائمًا، وفيما يتعلق بقطاع التجارة والمناطق اللوجستية والأسواق التجارية هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة المصرية فى إنشاء ميناء جاف على غرار ميناء نولا، الذى يعد من أكبر الموانئ الجافة فى العالم والفترة الأخيرة هناك عدد كبير من الأسواق التجارية التى بدأت تضخ استثماراتها فى مصر".

مصر

العلاقات التجارية

الاستثمار

مصر وايطاليا

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