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صحيفة إيطالية تبرز بدء إينى تشغيل حقل بلطيم للغاز فى مصر

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:26 ص
صحيفة إيطالية تبرز بدء إينى تشغيل حقل بلطيم للغاز فى مصر شركة إينى
كتبت فاطمة شوقى

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أبرزت صحيفة "أفارى إيطاليانو" الإيطالية تشغيل شركة النفط والغاز الإيطالية "إينى" حقل بلطيم الجنوبى الغربى للغاز فى مصر،وقالت إينى أمس الثلاثاء، إن الحقل الذى تم اكتشافه فى يونيو 2016، دخل حيز التنفيذ فى فترة زمنية قصيرة، بعد 19 شهرًا فقط من الموافقة على قرار الاستثمار النهائى "FID " فى يناير 2018.
 
 
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع التنقيب الجديدة، حقل بلطيم، يقع على بعد حوالى 12 كم من الساحل و10 كم من حقل نورس، وينتج الحقل حاليا بشكل أولى 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا، ويتم الانتاج من منصة بحرية جديدة متصلة بمحطة غاز أبو ماضى عبر خط أنابيب طوله 44 ميلا، وقطره 26 بوصة.
 
 
وأوضحت الصحيفة أن شركة إينى تهدف أيضا إلى حفر 5 آبار آخرى بهدف تحقيق انتاج 500 مليون قدم مكعب فى الربع الثانى من عام 2020.
 
 
وأوضحت أن القدرة الكلية لمنطقة نوروس حوالى 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز، منها حوالى 2 تريليون قدم مكعب فى حقل نوروس.
 
 
وتتواجد شركة إينى فى مصر منذ عام 1954 حيث تعد المشغل الرئيسى لحوالى 380 ألف برميل من النفط المكافئ ليوم الإنتاج الصافى.

مصر

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اينى

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غاز

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