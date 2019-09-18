شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

كتب ـ شعبان هدية

لأول مرة تتجه الهند لاستيراد بعض احتياجاتها العسكرية من روسيا، بعدما كانت تعتمد اعتمادا كليا طيلة العقود الماضية على الصناعات العسكرية الأمريكية والمعسكر الغربي.

ولكن يبدو أن هناك عصرا جديدا يمكن أن نسميه عولمة صناعية وجيوسياسية، بما يمثل نقلة غير مسبوقة للتكنولوجيا، فلأول مرة يتم التداخل والتعاون بشكل مختلف، وظهر هذا في النوع الجديد الذي تنتجه روسيا من المروحيات العسكرية بالتعاون مع فرنسا لتبيع هذا المنتج الجديد إلى بومباي.

ويستعرض "اليوم السابع" من خلال الفيديو التالى تفاصيل الصفقة.



- صفقة روسية بقيمة مليار دولار تبرم نهائيا مع الجيش الهندي خلال أسابيع.

-الصفقة تتضمن إنتاج مروحية روسية Kamov-226T. بمحرك فرنسي

-يشرف على المصنع المهندس الروسى سيراى سولومين

-تنص الصفقة على شراء 200 مروحية، تصنع الستون الأولى منها في روسيا والبقية 140 مروحية فى الهند

-لا توجد معلومات موثقة حول موعد ترحيل المشروع إلى الهند

-الجانب الهندى يقول إن 80 % من قطع وأجزاء المروحيات ستكون محلية

-ويؤكد الروس أن ما بين 30 إلى 40 % من جسم الطائرة ستستقدم من أولان أود

-ليونيد بيليخ مدير مصنع أولان، علق بأنه يأمل أن يتم التوقيع النهائي على العقد نهاية العام الجاري.

ـ خلال خمسة أعوام استثمر المصنع 8 مليارات روبل " - 110ملايين يورو- لتجديد ورشات الصباغة والإمداد"

-المصنع الروسي أنفق حوالي مليار روبل للمشروع الهندى.

-يتوقع أن ينفق الروس 10 مليارات روبل أخرى خلال السنوات الخمس المقبلة

-الرغبة الهندية في إبرام العقد مع الروس تعود إلى أربع سنوات مضت