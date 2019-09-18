سعر اليورو الأوروبى اليوم الأربعاء 18-9-2019

كتبت ريهام الباشا

تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 18-9-2019 ، وبلغ سعر اليورو فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 18 جنيها للشراء، و18.16 جنيه للبيع وذلك مقارنة بختام تعاملات الأمس.

فيما جاء سعر اليورو فى عدد آخر من البنوك، كالتالى:



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.94 جنيه للشراء.

18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.00 جنيه للشراء.

18.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.03 جنيه للشراء.

18.16 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.93 جنيه للشراء.

18.22 جنيه للبيع.

اليورو الأوروبى

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.96جنيه للشراء.

18.13جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.05 جنيه للشراء.

18.18جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.97 جنيه للشراء.

18.14 جنيه للبيع.