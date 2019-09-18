سريلانكا تجرى انتخابات رئاسية فى 16 نوفمبر

رويترز

أبلغ رئيس لجنة الانتخابات في سريلانكا رويترز اليوم الأربعاء بأن الدولة الواقعة في جنوب آسيا ستجري انتخابات رئاسية في 16 نوفمبر .

وقال رئيس اللجنة ماهيندا ديشابريا إن باب الترشيح سيُغلق في السابع من أكتوبر .

كانت سريلانكا أوقفت في 23 أغسطس آب الماضي العمل بقانون الطوارئ الذي فرضته بعد هجمات عيد القيامة فيما يشير إلى عودة الهدوء إلى البلاد قبيل الاقتراع الرئاسي.

وقد فرض الرئيس مايثريبالا سيريسينا العمل بالقانون في أبريل نيسان بعد مقتل أكثر من 250 شخصا وإصابة 500 آخرين في الهجمات التي شنها إسلاميون متشددون على كنائس وفنادق فاخرة.