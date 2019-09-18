رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا فى بؤرة النقاش مع ماكرون اليوم

(رويترز)

قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن تحقيق الاستقرار فى ليبيا، سيكون فى بؤرة النقاش خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى روما اليوم الأربعاء.

وأضاف كونتى فى بيان، "لا تزال الأزمة الليبية مصدر قلق شديد بالنسبة للحكومة الإيطالية ويمثل حلها مصلحة قومية مهمة".