الرئيسية أخبار عالمية رئيس وزراء إيطاليا: ليبيا فى بؤرة النقاش مع ماكرون اليوم الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:22 م الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون (رويترز) مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، إن تحقيق الاستقرار فى ليبيا، سيكون فى بؤرة النقاش خلال اجتماعه مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى روما اليوم الأربعاء. وأضاف كونتى فى بيان، "لا تزال الأزمة الليبية مصدر قلق شديد بالنسبة للحكومة الإيطالية ويمثل حلها مصلحة قومية مهمة". ليبيا ايطاليا ماكرون فرنسا رئيس الوزراء الايطالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة ماكرون يشارك فى احتفالية "يوم فرنسا الرقمى" بقصر الإليزيه الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 11:00 ص ولى العهد السعودى يتلقى اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسى ماكرون الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 03:53 ص ماكرون يلتقى الحريرى الجمعة المقبلة فى باريس السبت، 14 سبتمبر 2019 09:14 ص ماكرون يؤكد ثقته فى رئيس البرلمان الفرنسى بعد خضوعه للتحقيق فى قضية فساد الخميس، 12 سبتمبر 2019 11:16 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا" الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام "العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل مصرع 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة بمدينتى العبور و15 مايو شكرى يتوجه إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بالدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة ثقة فى الله ستظل مصر قوية.. محمد رمضان يرد على مهاترات السوشيال بأغنية "جيشنا صعب".. فيديو حبس 3 مشرفين سنتين تسبب إهمالهم فى غرق طفل داخل حمام سباحة فى نادى رياضى أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 18-9-2019.. واستقرار "المعدن الأصفر" شاهد فى دقيقة.. قائمة عظماء أفريقيا فى الدورى الإنجليزى المزيد من Trending Plus
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