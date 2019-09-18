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حفظ التحقيق فى مصرع عامل بعد سقوطه من التاسع بالمرج: لا شبهة جنائية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:42 م
حفظ التحقيق فى مصرع عامل بعد سقوطه من التاسع بالمرج: لا شبهة جنائية سقوط عامل من أعلى سقالة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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حفظت نيابة المرج التحقيق فى واقعة مصرع عامل، بعد سقوطه من الطابق التاسع، أثناء عمله بأحد العقارات، وذلك بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية فى الحادث.
 
البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى، يفيد بسقوط عامل من الطابق التاسع، بأحد الشوارع بمنطقة عزبة النخل وتوفى فى الحال، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لعامل محارة، سقط أثناء عمله بأحد العقارات من الطابع التاسع، بسبب اختلال توازنه من على "السقالة ".
 
 
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات، التى أمرت بحفظ التحقيق، لعدم وجود شبه جنائية.
 
 

حفظ التحقيق

سقوط عامل

مصرع عامل

قسم المرج

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