جامعة القاهرة:التفكير النقدى وريادة الأعمال حجر الزاوية بمنظومة التطوير

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن تطبيق مقررى التفكير النقدى وريادة الأعمال بالعملية التعليمية على طلاب جامعة القاهرة، يمثلان حجر الزاوية فى منظومة التطوير التى تقودها جامعة القاهرة وعلى رأسها تطوير العقل المصرى.

وأضاف الخشت ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه فى الوقت الذى يدفع فيه مقرر التفكير النقدى طلاب الجامعة إلى التعمق فى طرق التفكير والتوصل إلى الأسباب الحقيقية وراء المشكلة أو الظاهرة محل الدراسة، يدعم مقرر ريادة الأعمال عقول هؤلاء الطلاب بالمهارات اللازمة لنجاحهم كرواد أعمال، وإكسابهم أساسيات بدء المشروعات، ووضع خططها، والبحث عن مصادر تمويلها، وتسويق منتجاتها أو خدماتها مما ينعكس على اقتصاد البلد.

وتابع رئيس جامعة القاهرة قائلا ، أن تطبيق مقرر ريادة الأعمال هذا العام يأتي في إطار سعي الجامعة نحو التحول إلى نموذج جامعات الجيل الثالث، وما يفرضه هذا التحول من ضرورة تنمية قدرات الطلاب وتهيئتهم لسوق العمل المحلية والدولية، لافتًا أن مقرر ريادة الأعمال متاح الكترونيًا وسيكون الامتحان فيه بنظام "الكتاب المفتوح"، مؤكدًا أن هدف الجامعة هو تنمية قدرات الطلاب العلمية والبحثية، وإكسابهم القدرة على إدراك أهمية دور ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة فى التنمية وعوائدها على الفرد والمجتمع وتنظيم المشروعات الصغيرة وإدارتها.

كانت جامعة القاهرة طرحت العام الماضي، مسابقة بين المفكرين وأساتذة الجامعات والمتخصصين، أفرادًا ومجموعات للمشاركة في مسابقة إعداد أو ترجمة كتابين، الأول عن التفكير النقدي، والثاني عن ريادة الأعمال، ليكونا مقررين دراسيين ومتطلبين من متطلبات التخرج لجميع طلاب الجامعة باختلاف تخصصاتهم، وذلك وفقًا لما أقره مجلس الجامعة بشأن إعداد المقررين، وتدريسهما مرة واحدة فقط للطلاب خلال فترة الدراسة، ويؤدى فيه الطالب الامتحان ويكون متطلبًا من متطلبات التخرج.