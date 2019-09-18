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تراجع أسعار الدواجن إلى 17 جنيها من داخل المزرعة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 01:30 ص
تراجع أسعار الدواجن إلى 17 جنيها من داخل المزرعة صورة أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن سوق الدواجن يشهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه أدى إلى انخفاض الأسعار بصورة كبيرة، لتباع بأقل من التكلفة لفترة تزيد عن الشهر .

وأضاف السيد فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن أسعار الدواجن من المزرعة مستقرة عند 17 -18 جنيها، بل أنها وصلت فى بعض الأحيان إلى 16 جنيها ، مشيرا الى أن هذه الأسعار تعد الأقل منذ بداية العام، وأوضح أن أسعار البيع فى الأسواق ترواحت بين 22 – 23 جنيها، موضحا أن هامش الربح والتكلفة للتاجر يجب ألا يزيد عن 4 جنيهات عن السعر فى المزرعة، وهى شاملة مصروفات النقل، وأرباح الحلقات الوسيطة فى عمليات البيع .

وأشار السيد إلى أن أسعار البيض مستقرة عند 31 جنيها للكرتونة من المزرعة، ويصل سعره فى الأسواق بين 36 -37 جنيها، وذلك حسب المنطقة وتكاليف النقل، وأضاف أن أسعار الدواجن البلدى من المزرعة 29 جنيها ويصل سعرها فى الأسواق بين 33 -34 جنيها .

الجدير بالذكر أن أسعار الدواجن تشهد تراجعا كبيرا منذ عيد الأضحى حيث تعانى من تراجع الإقبال، وهو ما تسبب فى انخفاض أسعارها فى الأسواق، إضافة إلى زيادة الإنتاج المصرى من الدواجن والذى تخطى حاجز المليار دجاجة سنويا .


الثروة الداجنة

اخبار اقتصاد

اسعار الدواجن

اسعار البيض

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