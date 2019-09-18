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تاجر مخدرات أمام النيابة: "حولت بيتى دولاب للمواد المخدرة..واتمسكت بالحشيش"

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:30 ص
تاجر مخدرات أمام النيابة: "حولت بيتى دولاب للمواد المخدرة..واتمسكت بالحشيش" مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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"المخدرات بتكسب كتير وأنا نزيه وبحب أصرف، وحولت بيتى دولاب مخدرات.. الدنيا كانت ماشية كويس فى الأول لحد ما نويت أوسع الشغل.. الحاجة اللى اتمسكت بيها كانت ممكن تخلص منى فى نص ساعة وبعد كده هبقى فاضى من غير مخدرات.. بس الشرطة سبقتنى وقبضت عليا والحشيش فى جيبى"، هذه كانت أقوال "هانى.و" 33 سنة ،عاطل، للنيابة أثناء التحقيق معه بتهمة اتجار المواد المخدرة فى المرج.

وقال المتهم ، إنه يقوم بتخزن المواد المخدرة بمنزله ويروجها على عملائه فى المنطقة، حيث تم ضبطه فى الواقعة الاخيرة وعثر بحوزته على 650 جرامًا من مخدر الحشيش، و500 قرصًا مخدرًا، إلا أن رجال المباحث ألقوا القبض عليه.

وتم القبض على المتهم، بعد أن إجراء التحريات اللازمة عن نشاط المتهم الإجرامى بالاتجار فى وترويج المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم وكرا له لممارسة وتوزيع تجارته غير المشروعة على عملائه.

بالحصول على إذن من النيابة، تمكنت القوة الأمنية من ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش، و 3 طلقة، و650 جرامًا من مخدر الحشيش، و500 قرصًا مخدر، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات، لترويجها على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


اعترافات عاطل

اتجار المخدرات

المواد المخدرة

قسم المرج

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