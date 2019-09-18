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بهاء أبو شقة: أتحدى أن يخرج قانون من اللجنة التشريعية يطعن فيه بعدم الدستورية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:18 ص
بهاء أبو شقة: أتحدى أن يخرج قانون من اللجنة التشريعية يطعن فيه بعدم الدستورية المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة التشريعية
نور على

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قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه لم يسعى فى حياته لمنصب.

جاء ذلك ردا على سؤاله عن نيته الترشح لرئاسة اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى دور الانعقاد القادم الخامس الذى يبدأ أول أكتوبر.

وتابع،"إذا كانت المصلحة تقتضى  وجودى كرئيس للجنة أو أى موقع أخر فى هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر فأنا لن أتأخر، اللجنة التشريعية خلال أدوار الانعقاد الأربع السابقة انجزت من القوانين بشكل غير مسبوق  وبأعلى فن فى التشريع، مؤكدا على أن الصياغة والتشريع له فن وأصول، أتحدى أن يكون خرج قانون من اللجنة التشريعية  ويطعن فيه بعدم الدستورية، لأننا فى اللجنة نراعى  ضوابط التشريع والمبادئ الدستورية والأحكام الدستورية ".

ولفت إلى أنه منذ أول يوم تولى فيه رئاسة اللجنة التشريعية فتح اجتماعاتها للإعلام وأنه لم يغلق أى اجتماع من الاجتماعات المخصصة لمناقشة طلبات رفع الحصانة، مضيفا: أنه ليس لديه مصلحة لإغلاق اللجنة وإخفاء شئ.

يذكر أن اللجان النوعية وعددها 25 لجنة بالبرلمان ستجرى انتخابات لاختيار هيئة مكتب كل لجنة مع بداية دور الانعقاد القادم.

 

 


مجلس النواب

اللجان النوعية’ اللجنة التشريعية

بهاء ابو شقة

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