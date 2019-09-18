بتكلفة 77 مليونًا.. محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة العمال

المنيا - فريق المحافظات

تابع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أعمال إنشاء مدينة العمال والتى تقع بمنطقة أبو هلال جنوب مدينة المنيا والملاصقة لمنطقة روضة محفوظ، للوقوف على نسب تنفيذ المشروع والذى تصل تكلفته التقديرية لحوالى 77 مليونًا و329 ألف جنيه .

جاء ذلك بحضور محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة وأحمد جبريل سكرتير عام مساعد المحافظة والدكتور أشرف أبو العيون المشرف على وحدة تطوير العشوائيات والمهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات.

وتابع المحافظ، أعمال البناء وصب الخرسانة للمشروع وآخر تطورات الأعمال المنفذة، تمهيداً للبدء فى إنشاء المدينة بالتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية، موجهاً باستكمال أعمال إزالة المبانى المتبقية بمنطقة مدينة العمال عقب إخلائها من السكان وسرعة إنجاز ونهو أعمال إنشاء العمارات السكنية وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك.

وأكد المحافظ، أن أعمال تطوير مدينة العمال هى بمثابة استكمالاً لما تم البدء فيه فى المنطقة، وسيتضمن إعادة تخطيط المنطقة مع الالتزام الكامل بخطوط التنظيم والقوانين والاشتراطات البنائية المختلفة وما ورد بالمخطط التفصيلى للمدينة ليكون تنفيذ برنامج مشروع التطوير بأسلوب حضارى يتناسب مع أهمية المنطقة بالنسبة لموقع مدينة المنيا.

من جانبه، أوضح المهندس نيازى مصطفى مدير وحدة تطوير العشوائيات أن أعمال تطوير المنطقة تشمل إنشاء 10 عمارات سكنية جديدة من خلال صندوق تطوير العشوائيات، وإزالة المبانى السكنية القديمة بالمنطقة والمتهالكة والتى تمثل خطراً على حياة قاطنيها وإعادة تأهيل المنطقة بالكامل لتوفير حياة آدمية.

يذكر أن منطقة التطوير تقع على مساحة 4.4 فدان، وتحتوى على 18 مبنى عبارة عن (8 عمارات عمال ـ 3 عمارات إيواء ـ 7 عمارات أهالى) بإجمالى 437 أسرة وتعداد سكانى يصل إلى 1389 نسمة.

وفى سياق منفصل، أوصت ورشة عمل "مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والتى انعقدت خلال الفترة من 15-17 سبتمبر الجارى بمحافظة المنيا تحت رعاية اللواء قاسم حسين محافظ المنيا بتفعيل دور فرق الرصد الميدانى ودعمهم بما يساهم فى تنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية ومتابعتها.

كما اوصت الورشة باستكمال الإطار التنظيمى للوحدات الجارى تشغيلها داخل المحافظة على كافة المستويات" مديريات خدمية - مراكز – قرى، مع إصدار قرار بإنشاء وحدات فرعية بالمراكز والمدن والقرى تشارك فى التخطيط والمتابعة وإعداد تقارير حول الموقف السكانى تُرفع للمستويات الأعلى، على أن يتم ربط هذه الوحدات بالتنسيق مع وحدة السكان بالمحافظة والمجلس القومى للسكان، فضلا عن ضم فريق عمل الوحدة و3 من الشباب الذين تم اختيارهم إلى المجلس الإقليمى للسكان بالمحافظة، وتفعيل دور مركز المعلومات بالمحافظة لدعم المنظومة المعلوماتية اللازمة لبناء اللوحة المعلوماتية .

من جانبه أوضح المحافظ، أن المشروع أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للسكان، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر " UNFPA"، ويتم تنفيذه فى خمس محافظات كمرحلة أولى وهى " المنيا - أسيوط - قنا - سوهاج - القليوبية"، فى إطار تطبيق خطة ومواجهة الزيادة السكانية والتوعية بمخاطرها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وأكد المحافظ على توفير كافة أوجه الدعم لمسئولى وحدة السكان الرئيسية والوحدات الفرعية بالمدن خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة للمشروع.

وقالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير المشروع منسق الورشة ناقشت على مدار الثلاثة أيام الماضية آليات تشكيل وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة والوحدات الفرعية بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمدن والقرى، وسُبل التنسيق بينها وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع، وتم عرض مؤشرات الخطة الاستراتيجية للقضية السكانية 2015 -2030، وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك عقد لجنة فنية لاختيار 3 شباب متطوعين تم ترشيحهم من قبل مديرية الشباب بالمنيا، فى ضوء معايير متفق عليها، للمشاركة الاجتماعية للشباب بالمجلس القومى للسكان وإبداء أرائهم ومقترحاتهم وإيجاد حلول مبتكرة فيما يخص القضية السكانية.

وتم خلال الورشة عقد اجتماع مع مديرى مراكز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على مستوى مراكز المحافظة، وفريق الرصد الميداني، وذلك لإطلاعهم على أهداف المشروع ودورهم فى حصر وتحديد المشكلات السكانية، وسد الفجوة المعلوماتية اللازمة لعمل لوحة إلكترونية معلوماتية بالمحافظة لمتابعة مؤشرات السكان، كما تناولت الورشة تحديد المستهدفات الكمية لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.



جانب من جولة المحافظ



محافظ المنيا يتفقد انشاء مدينة العمال



محافظ المنيا يتفقد انشاء مدينة العمال بـ77 مليونا