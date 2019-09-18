النيابة تطلب التحريات حول اتهام خادمة بسرقة 60 ألف جنيه من مخدومتها بالقطامية

كتب ــ أحمد حسنى

طلبت نيابة القاهرة الجديدة، تحريات المباحث فى واقعة ضبط خادمة، بتهمة سرقة 60 ألف جنيه، من شقة مخدومتها بالقطامية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على خادمة لسرقتها مبلغ مالى من شقة مخدومتها بمنطقة القطامية.

ترجع الواقعة، بورود بلاغ لقسم شرطة القطامية، من "ع. ح" تفيد بسرقة 60 ألف جنيه من داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ "، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة تبين بأن خادمتها "م. و" وراء ارتكاب واقعة السرقة، وبسؤالها اعترفت بسرقتها مبلغ مالى بتحريض من "و. ع" جارى ضبطه، وأرشدت عن مكان جزء من المبلغ المسروق.