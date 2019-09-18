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القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه فى المرج

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:41 م
القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه فى المرج متهم - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على عاطل بحوزته كيلو حشيش قبل بيعه على عملائه فى المرج، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا بتمكن قوة أمنية من مباحث مكافحة المخدرات ، بضبط "محمود.ع.ح"  28 سنة عاطل سابق اتهامه فى القضية رقم 22852 لسنة2017م جنايات المرج " مخدرات "  اثناء تواجده بمنطقة سكنه بدائرة قسم شرطة المرج .

 

وضبط بحوزته "كيلو و 400 جرام حشيش- 16 ألف جنيها - هاتف محمول"وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته الغير مشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه تم  تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.


مباحث القاهرة

حيازه مخدرات

المرج

مكافحة المخدرات

حشيش

تجارة مخدرات

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