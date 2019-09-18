القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالبساتين

نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة، وقاما بإستيقاف بعض المواطنين وسرقتهما بالإكراه وبحوزتهما سلاح نارى بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة أمنية لقسم شرطة البساتين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وردت معلومات مفادها قيام شخصين بإستيقاف المواطنين، والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلان صفة رجال شرطة.