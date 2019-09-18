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القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالبساتين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:14 م
القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالبساتين حبس متهمين - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال مباحث القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، فى القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة، وقاما بإستيقاف بعض المواطنين وسرقتهما بالإكراه وبحوزتهما سلاح نارى بالبساتين، وحرر محضر بالواقعة.
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة أنه أثناء مرور قوة أمنية لقسم شرطة البساتين، لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، وردت معلومات مفادها قيام شخصين بإستيقاف المواطنين، والإستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلان صفة رجال شرطة.
 
وعلى الفور إنتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط عاطلين وضبط بحوزة أحدهما طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية، وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش (طالبين)، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وشروعهما فى سرقة متعلقات المجنى عليهما بإسلوب (إنتحال صفة رجال الشرطة) بإستخدام السلاح النارى المضبوط. بسؤال المجنى عليهما إتهماهما بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 


مباحث القاهرة

جريمة سرقة

البساتين

سرقة بالاكراه

انتحالة صفة شرطة

شرطة مزيفة

جرائم انتحال الصفة

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