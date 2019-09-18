سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

الصين تصدر إرشادا لطلب السياحة فى القارة القطبية الجنوبية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:43 م
الصين تصدر إرشادا لطلب السياحة فى القارة القطبية الجنوبية سور الصين العظيم
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية مؤخرا إرشادا لطلب الأنشطة السياحية في محطة السور العظيم في القارة القطبية الجنوبية، حسبما نشرت وكالة شينخوا الصينية .
 
وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الشركات التي لديها خططا سياحية إلى محطة البحوث بالقارة القطبية الجنوبية يمكنها تقديم طلبات إلى الوزارة في أيام العمل خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر من كل عام.
 
وتعد محطة السور العظيم، التي بنيت في عام 1985، هي أول قاعدة بحثية للصين على القارة القطبية الجنوبية، وتقع بالقرب من محمية طبيعية حيث عادة ما تُرى مجموعات من طيور البطريق وحيوانات الفقمة.
 
وتعد المحطة البحثية هي أشهر مقصد للسياح المحليين، ويعمل بها 30 موظفا فقط، كما تستقبل أكثر من 2000 زائر صيني كل صيف. وتواجه المحطة ضغوطا متزايدة للقيام بمهامها الاعتيادية والحفاظ على سلامتها وبيئتها.
 
وأوضحت الوزارة أن الصين عضو استشاري في معاهدة القارة القطبية الجنوبية. وللاضطلاع بالتزامات المعاهدات الدولية، يتعين على كافة الشركات التي تتقدم بطلبات تعزيز توعية الزوار بشأن الحماية البيئية والامتثال لمتطلبات حماية البيئة والحيوانات البرية والنباتات في القارة القطبية الجنوبية.
 
وتحتل الصين حاليا المرتبة الثانية كمصدر للسائحين إلى القارة القطبية الجنوبية بعد الولايات المتحدة.

الصين

القارة القطبية

الولايات المتحدة

سائحين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

صور.. المرور تضع خطة محكمة لمنع زحام الطرق استعدادا للعام الدراسى الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

نجمة La Casa De Papel تتألق بصورة جديدة مع اقتراب الموسم الجديد

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

"الكسب" يشكل لجنة لفحص ثروة المتهمين بقضية رشوة "الشركة القابضة للصناعات"

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

موجز 6.. مقتل 9 إرهابيين فى تبادل إطلاق نار مع الشرطة فى العبور و15 مايو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

رئيس وزراء السودان: ننظر بإعجاب لتجربة مصر ونتطلع للاستفادة منها اقتصاديا

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الشائعات وتهديد أمن العالم.. متى تصل عقوبة مروجها للإعدام؟ المادة 77 من قانون العقوبات تصدت لكل من يهدد أمن وسلامة البلاد بـ"الشائعات" وغيرها من الجرائم.. ومشاريع قوانين جديدة لمواجهة جرائم "السوشيال ميديا"

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

الأمن يداهم خليتين إرهابيتين بالعبور و15 مايو.. مقتل 9 متطرفين بينهم قيادي بـ"لواء الثورة" متورطين فى اغتيال العميد عادل رجائي وتحريز أسلحة ومتفجرات.. "خلف الدهشورى" اسم حركى للتهرب من الملاحقات الأمنية

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

أسعار الذهب تهبط 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 682 جنيها للجرام

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

"العدل" تلتقى مجموعة البنك الدولى لبحث مؤشرات الأداء بتقرير ممارسة الأعمال

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

شاهد فى دقيقة.. صفقة عسكرية جديدة.. المصنع روسى والمحرك فرنسى والزبون هندى

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

احذر.. أجهزة التلفزيون الذكية تسرب بيانات المستخدمين إلى نيتفليكس وجوجل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة