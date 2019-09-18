الصين تصدر إرشادا لطلب السياحة فى القارة القطبية الجنوبية

وكالات

أصدرت وزارة الموارد الطبيعية الصينية مؤخرا إرشادا لطلب الأنشطة السياحية في محطة السور العظيم في القارة القطبية الجنوبية، حسبما نشرت وكالة شينخوا الصينية .

وذكرت الوزارة على موقعها الإلكتروني أن الشركات التي لديها خططا سياحية إلى محطة البحوث بالقارة القطبية الجنوبية يمكنها تقديم طلبات إلى الوزارة في أيام العمل خلال الفترة من 15 إلى 30 سبتمبر من كل عام.

وتعد محطة السور العظيم، التي بنيت في عام 1985، هي أول قاعدة بحثية للصين على القارة القطبية الجنوبية، وتقع بالقرب من محمية طبيعية حيث عادة ما تُرى مجموعات من طيور البطريق وحيوانات الفقمة.

وتعد المحطة البحثية هي أشهر مقصد للسياح المحليين، ويعمل بها 30 موظفا فقط، كما تستقبل أكثر من 2000 زائر صيني كل صيف. وتواجه المحطة ضغوطا متزايدة للقيام بمهامها الاعتيادية والحفاظ على سلامتها وبيئتها.

وأوضحت الوزارة أن الصين عضو استشاري في معاهدة القارة القطبية الجنوبية. وللاضطلاع بالتزامات المعاهدات الدولية، يتعين على كافة الشركات التي تتقدم بطلبات تعزيز توعية الزوار بشأن الحماية البيئية والامتثال لمتطلبات حماية البيئة والحيوانات البرية والنباتات في القارة القطبية الجنوبية.

وتحتل الصين حاليا المرتبة الثانية كمصدر للسائحين إلى القارة القطبية الجنوبية بعد الولايات المتحدة.